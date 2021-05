18 mag 2021 12:41

UN PAESE IN STRACCI - NEI 211 GIORNI DELLA PANDEMIA CHE VANNO DAL 1 SETTEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021, LE CARITAS SI SONO OCCUPATE DI 544.775 LE PERSONE DI CUI IL 57,8% ITALIANI - QUASI UNA PERSONA SU QUATTRO (24,4%) È UN "NUOVO POVERO", CIOÈ NON SI ERA MAI RIVOLTA IN PRECEDENZA ALLA RETE CARITAS