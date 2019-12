30 dic 2019 18:44

È UN PAESE PER VECCHI – L’ANNUARIO ISTAT CERTIFICA ANCORA UNA VOLTA IL DECLINO DEMOGRAFICO ITALIANO: NEL 2018 I NUOVI NATI SONO STATI 439.747, IL MINIMO STORICO DALL’UNITÀ D’ITALIA. CALANO ANCHE I DECESSI, CHE È UNA BUONA NOTIZIA, MA SIGNIFICA CHE CRESCE LA POPOLAZIONE NON ATTIVA – STIPENDI IN CRESCITA E FAMIGLIE SEMPRE PIÙ NUMEROSE MA SEMPRE PIÙ PICCOLE, VISTO CHE UN TERZO SONO “UNIPERSONALI” (CIOÈ I SINGLE)