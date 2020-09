PAGANO BENE PER UN “SEGRETO DI PULCINELLA” - GABRIEL GARKO PRENDERÀ 60 MILA EURO PER IL COMING OUT SPEZZETTATO TRA “GF VIP” E “VERISSIMO” - GABRIELE ROSSI, L'ATTORE INDICATO COME “AMICO SPECIALE” DELL’ATTORE, CON CUI È STATO PAPARAZZATO VARIE VOLTE, HA PUBBLICATO UN'IMMAGINE CRIPTICA: UN BURATTINO A CUI VENGONO TAGLIATI I FILI E TRE PAROLE: “PACE, BENE, AMORE”

Alessandra Menzani per “Libero quotidiano”

gabriel garko e adua del vesco

Il suo bambino interiore non ce la faceva più a sopportare la menzogna, a vivere intrappolato in quel «segreto di Pulcinella», a simulare finte storie d'amore, favole. Adesso il suo bambino interiore è felice: la verità è stata detta ed è stata pure conveniente, 60mila euro per un coming out studiatissimo e a puntate. La prima si è consumata venerdì sera al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5, che ha fatto il colpaccio: ha convinto Gabriel Garko a entrare nella casa per confessare il suo segreto all'ex fidanzata, Adua Del Vesco, concorrente del gioco.

alfonso signorini e gabriel garko

Senza mai dire la parola gay o omosessuale, Garko era un fascio di nervi, emozionatissimo perché stava finalmente per rivelare al mondo la verità. «Il problema non è svelare il segreto, perché è un segreto di Pulcinella, ma vorrei avere la possibilità di dire perché è stato un segreto». La sua sofferenza era palpabile. L'attore di tante fiction Mediaset ha letto una lettera davanti alla ex compagna in lacrime: «Ho ritrovato il bambino dentro di me, gli ho fatto ripercorrere tutta la mia vita fino ad oggi. Il mio bambino nonostante tutto si è accorto che non ero felice. Dopo anni mi sento libero, ho voglia di vivere la mia vita con te come amica. La verità scavalcherà ogni segnale di omertà».

gabriel garko al gf vip

FINTI AMORI

L'attore spiega quale è stato il momento di svolta: «Ti ricordi quando a Sanremo ti ho detto che volevo iniziare a vivere? Ecco l'ho fatto. Ho detto la mia vera età, ho iniziato a vivere. Oggi non riesco più a trovare una maschera che mi stia bene...». Garko, 48 anni, da tempo lontano dalle fiction e dai ruoli da sex symbol, forse ha pensato che questo è il momento giusto. Anche perché il compenso non era da buttare via: secondo Selvaggia Lucarelli, 30mila euro per il mezzo coming out. Mezzo perché la seconda parte, quella esplicita, arriverà presto sempre su Canale 5. Meglio dividere e capitalizzare. Quando Signorini, in diretta, lo incalza per scucirgli parole più chiare, Garko lo stoppa: «Lo devo spiegare proprio a te? Non mi sembra il luogo adatto».

gabriel garko al gf vip 2

Infatti. Alfonso spiega subito che il luogo adatto sarà lo studio di Silvia Toffanin, Verissimo, esattamente il giorno 3 ottobre. Ovviamente non gratis: altri trentamila euro - pare - per raccontare che, dietro l'immagine dello sciupafemmine, Garko ha vissuto tutta una altra storia. La Toffanin spera che l'affare Garko sia più redditizio di quanto sia stato per il Grande Fratello Vip, che nonostante il colpo e l'attesa delle ore precedenti, non ha vinto la battaglia degli ascolti contro Raiuno e Tale e quale show.

gabriel garko gabriele rossi

Un risultato che ha stupito non poco visto l'entusiasmo con cui, ad esempio su Twitter, è stato vissuto l'evento. Vip, persone comuni, amici di Gabriel erano incontenibili. Gabriele Rossi, l'attore indicato come «amico speciale» di Garko, con cui è stato paparazzato varie volte, ha pubblicato un'immagine criptica: un burattino a cui vengono tagliati i fili e tre parole: «pace, bene, amore».

gabriel garko e gabriele rossi 6

Molti ritengono che simboleggi la libertà conquistata da Garko. reazioni Eva Grimaldi, storica ex fidanzata dell'attore è felice: «Evviva la libertà». Vladimir Luxuria spiega cosa c'è dietro il clamoroso gesto: «Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare?». Signorini, dopo l'intervento di Garko, ha colto l'occasione per raccontare il suo coming out. Aveva 39 anni. «Una domenica a casa dai miei a pranzo c'era anche mia zia e come piatto una gallina bollita. Ho rotto silenzio: sono innamorato. Mia madre: "Faccela conoscere". Io: "È un uomo". Mio padre, vero saggio, smorzò i toni: "L'ho sempre saputo"».

gabriel garko e gabriele rossi 4 gabriel garko e adua del vesco gabriele rossi gabriel garko su spy gabriel garko e gabriele rossi 5 gabriel garko e gabriele rossi gabriel garko al gf vip