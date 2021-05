PALESTRE CHIUSE E LA PANZA DEBORDA? TRANQUILLI, CI SONO LE TUTE ''SMITZEN'' CHE CONSENTONO DI AVERE UN CORPO STATUARIO COPRENDO GLI INESTETISMI CON UNO SPESSO STRATO DI SILICONE - DISPONIBILI IN VARIE MISURE E COLORI, LE TUTE SONO IN VENDITA A PARTIRE DA 100 EURO FINO A 500 EURO...

tute muscoli silicone

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Molti potrebbero sentirsi intimoriti di tornare in palestra dopo essersi lasciati andare durante il lockdown. Ma una selezione di rivenditori ha escogitato una soluzione esilarante per coloro che vogliono apparire muscolosi senza la seccatura di dover fare mesi di allenamento e dieta per raggiungere i propri obiettivi.

Diversi siti di shopping online come Taobao, Ebay e Aliexpress vendono tute in silicone Smitzen per dare alle persone un corpo statuario senza dover lasciare il divano.

Le tute sono disponibili per la parte superiore del corpo, per la parte inferiore del corpo o per tutto il corpo. I prezzi per le tute muscolose partono da 100 euro fino a oltre 500 euro a seconda delle dimensioni e del tipo di corpo richiesto.

tute muscoli silicone 3 tute muscoli silicone 2 tute muscoli silicone 4