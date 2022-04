Alberto Dandolo per Oggi

SI è recentemente conclusa la terza edizione de Il cantante mascherato con la vittoria di Paolo Conticini. Forse non tutti sanno che lo show condotto da Milly Carlucci RISCHIA di non essere riconfermato nella prossima stagione televisiva. La ragione? I vertici Rai lo considerano troppo costoso e di scarso appeal per il target pubblicitario di riferimento. Solo una drastica riduzione dei costi e un rinnovamento del cast fisso potrebbero salvare in extremis la messa in onda dello show.

PRATI, CARTE BOLLATE E VOGLIA DI "CASA"

Pamela Prati è alla ricerca di una nuova collocazione televisiva. Forse non tutti sanno che la showgirl sarda sta facendo di tutto per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La produzione e gli autori del noto reality sarebbero entusiasti del suo ritorno nella casa più spiata d'Italia ma il problema è che la Prati non ha ancora risolto un suo pregresso contenzioso legale con il Biscione. Come andrà a finire?

GIORGIA VENTURINI SULLA RAMPA

Mediaset punta su Giorgia Venturini! L' ex modella ed ex naufraga de L'isola dei famosi, in onda ogni martedì su Canale 5 con il programma di moda e costume X-Style, è infatti molto stimata dai piani alti di Cologno Monzese. Forse non tutti sanno che Giorgia negli ultimi giorni ha anche rafforzato il suo team di comunicazione affidandosi ad una potente agenzia di media relations e che è in pole per la conduzione di uno show musicale estivo sulla rete ammiraglia del Biscione.

PRETELLI SBARCA A TEATRO (DA SOLO)

Pierpaolo Pretrelli, ex gieffino vip e compagno della showgirl di origini persiane Giulia Salemi, dopo aver partecipato a Tale e quale show e a Domenica In, punta ad una carriera attoriale. Forse non tutti sanno che tra una manciata di giorni debutterà a teatro con un monologo scritto su misura per lui.

La nota conduttrice sogna di tornare a condurre il game show che ha reso famoso negli anni scorsi. Ce la farà?

