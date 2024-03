LA PANDEMIA È FINITA, MA I NO VAX NON CE LI SIAMO ANCORA TOLTI DAGLI ZEBEDEI - UN MANIPOLO DI COMPLOTTARI SI È MESCOLATO AI PARTECIPANTI DELLA TRADIZIONALE SFILATA DI “MEZZA QUARESIMA”, APPUNTAMENTO STORICO DELLA CITTÀ DI BERGAMO, DURANTE IL QUALE SFILANO CARRI ALLEGORICI – I NO VAX HANNO MOSTRATO DI STRISCIONI CON LE SOLITE SCRITTE "I VACCINI UCCIDONO, I GOVERNI MENTONO" - LA POLIZIA HA IDENTIFICATO I MANIFESTANTI...

(ANSA) - Proprio alla vigilia del 18 marzo, Giornata internazionale in memoria delle vittime del Covid, fissata nella data in cui, nel 2020, i primi camion militari con le bare lasciarono Bergamo nell'apice della pandemia da Covid e che domani sarà commemorata a Bergamo dal commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentoloni, oggi un gruppo di no vax si è mescolato tra i partecipanti festanti della sfilata di 'Mezza Quaresima', appuntamento storico della città di Bergamo, durante il quale sfilano carri allegorici.

La presenza dei no vax, con tanto di striscioni con la scritta rossa già apparsa in settimana su alcuni muri della Bergamasca, ha sconcertato i presenti alla sfilata. Anche gli organizzatori della manifestazione hanno preso le distanze: "Il gruppo, di Bianzano, si è iscritto come compagnia teatrale e non avevamo idea delle sue intenzioni: abbiamo avvisato subito le forze dell'ordine", ha dichiarato Mario Morotti, duca di Piazza Pontida. Le forze dell'ordine sono intervenuti e la digos ha identificato i partecipanti del gruppo no vax.

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO CAMION MILITARI CON LE BARE A BERGAMO