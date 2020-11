PERCHE’ I TENNISTI ITALIANI NON VOGLIONO PAGARE LE TASSE NEL NOSTRO PAESE? DOPO BERRETTINI E MUSETTI ANCHE SINNER HA TRASFERITO LA RESIDENZA FISCALE A MONTECARLO – CAZZULLO: “LA STORIA DI UN CAMPIONE NON PUÒ ESSERE LA STORIA DI UNO SCALTRO ELUSORE FISCALE, OLTRETUTTO NEL PIENO DELLA PEGGIORE EMERGENZA SANITARIA DEGLI ULTIMI 100 ANNI. NELL'ATTESA, NON TIFERÒ PIÙ PER SINNER, E CONTINUERÒ A TIFARE NADAL, CHE È UNO DEI PRIMI CONTRIBUENTI DEL REGNO DI SPAGNA…”