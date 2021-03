IN PANDEMIA NON ABBIAMO TEMPO PER VIVERE FIGURIAMOCI PER IL MATRIMONIO - A NEW YORK ARRIVA LA "LOVE CHAPEL" PER CHI VUOLE NOZZE ULTRAVELOCI: 200 DOLLARI PER UNA CERIMONIA DI DUE MINUTI ALLA PRESENZA DI QUATTRO OSPITI CHE FANNO ANCHE DA TESTIMONI - NELLA VERSIONE "ESTESA" SI PAGANO 400 DOLLARI PER 10 MINUTI E 14 OSPITI - IN OMAGGIO AGLI SPOSI UN SET DI MASCHERINE (BIANCA PER LEI, NERA PER LUI) CON LA SCRITTA “JUST MARRIED" - VIDEO

Anna Lombardi per "Affari & Finanza - la Repubblica"

una stanza di love chapel

Oggi sposi a Central Park: o per lo meno nelle vicinanze. Sì, coi ristoranti aperti solo al 25 per cento della capienza, festeggiare un matrimonio a Manhattan è diventato davvero complicato. E dunque già da qualche mese il parco, vero polmone verde di New York, si è trasformato in una sorta di spazio per festeggiamenti d'ogni sorta: nozze comprese.

sposi love chapel

Non sorprende, dunque, che sulla 75esima strada, proprio nei pressi di uno dei più celebri accessi, quello vicino all'area di Strawberry Fields dedicata a John Lennon, è nata una sorta di cappella privata per sposalizi veloci: sul modello, per capirci, di quelle da anni aperte a Las Vegas.

matrimonio love chapel

La Love Chapel ha aperto appena un mese fa, senza particolari fanfare, ma già richiestissima. Opzione sicura per quelle coppie desiderose di dirsi "I do", beh, insomma, di sì, davanti a pochi intimi. Per poi correre, appunto, a celebre con gli amici nel vicinissimo Cental Park dove per non sporcare al posto del riso si lanciano petali di fiori.

nozze love chapel

L'affitto della micro-cappella (in realtà si tratta di uno spazio laico, pronta com'è ad accogliere unioni di persone di tutte le religioni) costa duecento dollari per una cerimonia "espressa", ovvero "lunga" appena due minuti alla presenza di quattro ospiti che fungono pure da testimoni.

matrimoni love chapel

Oppure 400 dollari per 10 minuti e 14 ospiti. Qui gli sposi possono scambiarsi la loro promessa d'amore senza mascherina. Suggellandola addirittura con il bacio di rito, visto che gli amici se ne stanno protetti dietro barriere di vetro, disinfettate dopo ogni funzione.

E alla fine alla coppia viene perfino regalato, in omaggio, un set di mascherine: bianca per lei, nera per lui con su scritto: «Just» e «Married», ovvero, appunto, oggi sposi.

le stanze di love chapel

L'idea è venuta a Moya e Bradley Lau, marito e moglie già da tempo in possesso della licenza per celebrare pubblicamente le nozze: e sta già fruttando bene. Tanto più che lo spazio ufficiale di City Hall a Lower Manhattan, quello del comune, insomma, visto in tantissimi film, è ancora chiusa.

purificatore aria love chapel

E buona parte dei novelli sposi deve per ora accontentarsi di dire di sì su zoom. Per carità: sposarsi a Manhattan, resta comunque, più difficile che farlo a Las Vegas. Qui niente matrimoni last minute, infatti. Bisogna ancora procurarsi una licenza e fare le pubblicazioni... 24 ore prima. Nel frattempo, in un altro quartiere più periferico, l'idea è già stata copiata.

A Forrest Hills, nel Queens, è nata Instant Elopements: dove, recita la pubblicità, «ci si può sposare fuori orario». Pronti a brindare ovviamente nel parco più vicino.