IL PANETTONE SOTTO IL SOLLEONE – QUEST'ESTATE IL DOLCE NATALIZIO È ANDATO A RUBA NEI SUPERMERCATI: C'È CHI LO COMPRA PERCHE' PENSA CHE SIA ESOTICO O DI MODA E CHI SI STUPISCE NEL VEDERLO TRA GLI SCAFFALI AD AGOSTO – I PASTICCERI DICONO CHE IN QUESTA STAGIONE IL BURRO SIA ALLA SUA TEMPERATURA PERFETTA E PER I LIEVITATI LA RESA SIA MASSIMA…

Estratto dall'articolo di Enrico Fierro per www.repubblica.it

Panettone supermercato estate

Dalla calura di questa estate rovente, spunta sui social network una foto che alza in modo considerevole i gradi della temperatura percepita: una piramide di panettoni in offerta a 4 euro e 99 centesimi, in un supermercato della provincia di Bergamo. Succede a Curno, paesino di 7.300 abitanti, dove il Conad ha piazzato al centro del punto vendita questa mega promozione nella settimana che anticipa Ferragosto.

Adesso c'è chi ride e c'è anche chi critica ma il panettone a Ferragosto è un fatto. E riguarda non solo i maestri pasticceri che si destreggiano con lieviti madre e ingredienti esotici, perché il fenomeno investe anche la grande distribuzione. "Trecento pezzi venduti in meno di due settimane", testimonia Mario Caione, uno dei titolari dei punti vendita Conad di Curno e Merate. [...]

panettonI

panettonI

Il panettone d'estate viaggia sostanzialmente si due binari paralleli. Uno è sicuramente quello di chi pensa che sia "cool", alla moda, ed è il principio che ispira i pasticceri stellati di tutta Italia che hanno addirittura l'ambizione di farla diventare una moda nella Milano da bere e da mangiare. L'altro binario è quello di chi ride e si stupisce, e magari pensa che ormai la società viaggi all'affannosa ricerca del dopo, per lasciarsi alle spalle l'oggi. Ma gli acquisti al supermercato sono, in qualche modo, uno specchio che riflette le dinamiche sociali. Negli ultimi 12 mesi, nella grande distribuzione italiana, sono stati venduti più di 48 milioni di pezzi fra panettoni e pandori, per ricavi complessivi di oltre 188,5 milioni di euro.

panettone 3

E le vendite sono spalmate non solo nei mesi invernali. I maestri pasticceri datano il primo esperimento di panettone a Ferragosto addirittura a dieci anni fa. Luigi Biasetto di Padova e Lucca Cantarin della pasticceria Marisa di San Giorgio delle Pertiche ci credettero e fu un successo a Milano Marittima e a Forte dei Marmi è stato un successo strepitoso e da allora non si è più fermato. [...]

I pasticceri dicono che d'estate il burro sia alla sua temperatura perfetta e per i lievitati la resa sia massima. Tesi condivisa anche da Francesco Luni, che nella sua pasticceria a Padova prepara panettoni artigianali anche per i mesi estivi. Da Biasetto il panettone di Ferragosto è un gioco di aromi con curcuma, zenzero candito, cannella, liquirizia, caffè e melone. Ma questo è l'olimpo della pasticceria italiana.

panettone 4

Poi c'è il mercato "per tutti", con i prodotti in vendita a meno di 5 euro. "I detrattori dicono che sono prodotti scaduti e che per questo vengono messi in promozione ma è falso" continua il responsabile del Conad di Curno. "Questi sono invece i pezzi più freschi, perché i produttori iniziano proprio ora a preparare le scorte per Natale". E intanto sui social la foto della sua piramide di dolci natalizi continua a girare vorticosamente.

panettone 1 panettone 10 panettone 2