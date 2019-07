AMERICA FATTA A MAGLIE - NE AMMAZZA PIÙ L'ODIO PER TRUMP…COSÌ FINISCE BRUSCAMENTE LA BRILLANTE CARRIERA DIPLOMATICA DI SIR KIM DARROCH, AMBASCIATORE INGLESE NEGLI STATI UNITI, MALDESTRAMENTE DIFESO DA THERESA MAY (E ADDIO PURE A LEI) - INTANTO CNN E ''WASHINGTON POST'', PER NON FARE LA STESSA FIGURACCIA DI TRE ANNI FA, SONO COSTRETTI AD AMMETTERE CHE TRUMP PUÒ VINCERE NEL 2020, ANZI CHE AL MOMENTO TUTTO LO FA PENSARE. DITELO PURE ALL'AMBASCIATORE