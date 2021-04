PANICO IN THAILANDIA PER UNA LUCERTOLA LUNGA DUE METRI IN UN SUPERMERCATO - L’ENORME RETTILE HA ATTRAVERSATO I CORRIDOI PRIMA DI ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI E FAR CADERE LE MERCI SUL PAVIMENTO TRA LE URLA DELLE PERSONE PRESENTI ALL’INTERNO DEL NEGOZIO - L’IMPIEGATO DEL SUPERMERCATO E I CLIENTI SI SONO NASCOSTI DIETRO AL BANCONE: “MAI VISTA UNA LUCERTOLA COSÌ GRANDE IN VITA MIA. LA SQUADRA DI SOCCORSO NON E’ RIUSCIATA A CATTURARLA, È SCAPPATA TRA I CESPUGLI” - VIDEO

Da https://www.ilfattoquotidiano.it/

Una lucertola di quasi 2 metri ha seminato il terrore tra i clienti di un supermercato a Nakhon Pathom (Thailandia). Come riportato dal Daily Mail e come si vede nel video, l’enorme rettile ha attraversato i corridoi prima di arrampicarsi sugli scaffali e far cadere le merci sul pavimento tra le urla delle persone presenti all’interno del negozio. L’impiegato del supermercato e i clienti si sono nascosti dietro al bancone, chiamando immediatamente i soccorsi per i quali però hanno dovuto attendere circa un’ora, come raccontato dall’impiegato stesso: “Mai vista una lucertola così grande in vita mia; è rimasta sullo scaffale per un’ora. La squadra di soccorso è arrivata e l’ha cacciata via. Ma non l’hanno presa, è semplicemente scappata tra i cespugli”.

La cliente incredula Narumpa T. ha filmato tutto per poi commentare: “Mi sono fermata al negozio solo per comprare del cibo e poi ho visto l’enorme lucertola all’interno. Volevo comprare da bere ma l’animale era troppo vicino al corridoio delle bevande“. E ancora: “Sono animali pericolosi, soprattutto quando sono arrabbiati, quindi sono rimasta indietro ed ho registrato tutto con il mio telefono”. L’Indipendent sostiene invece che questi animali non siano così pericolosi, anzi in Thailandia sono molto comuni e possono arrivare fino a 8 piedi di lunghezza (circa 2 metri e 40), “normalmente mangiano uova, piccoli animali”.

Tuttavia gli abitanti del luogo sanno che c’è da stare attenti, soprattutto in periodi di secca, in cui gli animali non trovano del cibo e sono costretti a cercarlo altrove. Inoltre – come è naturale che sia – possono diventare aggressivi se vengono minacciati dall’uomo e il comportamento non aggressivo della squadra di soccorso sembra confermare proprio questa tesi.

