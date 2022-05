PANICO TRA GLI UTENTI DI COINBASE: LA PIATTAFORMA HA COMUNICATO CHE, SE DOVESSE FALLIRE, I SUOI CLIENTI POTREBBERO PERDERE TUTTA LA CRIPTOVALUTA MEMORIZZATA NEI LORO ACCOUNT - LA COMUNICAZIONE E' STATA INSERITA NELL'ULTIMO, DELUDENTE, RAPPORTO SUGLI UTILI: NEL PRIMO TRIMESTRE L'EXCHANGE, IL PIU' GRANDE DEGLI STATI UNITI, HA PERSO 430 MILIONI DI DOLLARI E REGISTRATO UN CALO DEL 19% DEGLI UTENTI MENSILI...

Nascosto nel deludente rapporto sugli utili del primo trimestre di Coinbase Global, il più grande scambio di criptovalute degli Stati Uniti che ha riportato una perdita trimestrale di 430 milioni di dollari e un calo del 19% degli utenti mensili, c'è un aggiornamento sui rischi dell'utilizzo del servizio di Coinbase che potrebbe presentare una sorpresa per i suoi milioni di utenti.

Se Coinbase dovesse fallire, i suoi utenti potrebbero perdere tutta la criptovaluta memorizzata nei loro account.

Coinbase ha dichiarato nel suo rapporto sugli utili martedì che detiene 256 miliardi di dollari di valute legali e di criptovalute per conto dei suoi clienti. Tuttavia, l'exchange ha osservato che nel caso in cui dichiarasse bancarotta, «le criptovalute che teniamo in custodia per conto dei nostri clienti potrebbero essere soggette a procedura fallimentare». Gli utenti di Coinbase diventerebbero «creditori chirografari generali», il che significa che non avrebbero il diritto di rivendicare alcuna proprietà specifica dallo scambio nei procedimenti. I loro fondi diventerebbero inaccessibili.

La proprietà individuale della criptovaluta dovrebbe essere immutabile e assoluta; questo è uno dei principali punti di forza propagandati ovunque dagli evangelisti della blockchain. Ma quando un utente crea un account Coinbase, spesso finisce per archiviare la propria criptovaluta in un portafoglio controllato da Coinbase, il che significa che l'individuo sta cedendo almeno parte del proprio controllo sui propri fondi.

L'accesso a un portafoglio crittografico è governato da una chiave privata, che è una lunga stringa di caratteri che funge effettivamente da password. Senza la chiave, non è possibile accedere alla criptovaluta nel portafoglio. Su Coinbase, l’exchange detiene la chiave privata e consente agli utenti di accedere ai fondi all'interno del portafoglio utilizzando una password più convenzionale. La configurazione semplifica l'accesso degli utenti ai propri account con una semplice password.

Ma questo significa che quando dovesse arrivare il momento critico, Coinbase in definitiva potrebbe determinare l’accesso alle risorse degli utenti.

Nei commenti condivisi su Twitter, il CEO e fondatore di Coinbase Brian Armstrong ha affermato che l'exchange «non presenta alcun rischio di fallimento» e che la divulgazione è stata effettuata a causa delle nuove regole stabilite dalla Securities and Exchange Commission (la SEC) degli Stati Uniti in merito alle società pubbliche che detengono asset crittografici per conto di altri.

«Questa divulgazione ha senso in quanto queste tutele legali non sono state testate in tribunale in modo specifico per le risorse crittografiche, ed è possibile, per quanto improbabile, che un tribunale decida di considerare le risorse dei clienti come parte della società in una procedura fallimentare anche se danneggiarebbe i consumatori», ha twittato Armstrong, rassicurando gli utenti che «i tuoi fondi sono al sicuro su Coinbase».

Coinbase evidenzia anche una grande differenza tra l'archiviazione dei fondi con gli scambi blockchain e il mantenimento di contanti con le banche tradizionali.

I conti bancari negli Stati Uniti sono protetti dall'assicurazione sui depositi offerta dalla Federal Deposit Insurance Corporation. Nel caso in cui una banca fallisca, la FDIC interviene per proteggere i depositi fino a 250.000 dollari, impedendo ai depositanti di andare in bancarotta insieme alla banca. Gli scambi di criptovalute non offrono la stessa protezione, motivo principale per cui gli appassionati di criptovalute consigliano agli investitori di tenere la propria criptovaluta in un portafoglio personale, piuttosto che in un exchange.

Le azioni di Coinbase sono diminuite del 15,6% nel trading after-hour dopo che l'exchange ha rilasciato i suoi dati, trascinando il prezzo delle azioni dell'exchange di criptovalute fino all'80% al di sotto del suo debutto al Nasdaq nell'aprile 2021. Oltre a segnalare una base di utenti in calo e entrate inferiori alle attese, il volume degli scambi sull'exchange Coinbase è sceso da 547 miliardi di dollari a 309 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Coinbase ha avvertito che il volume degli scambi potrebbe diminuire ulteriormente nel trimestre in corso.