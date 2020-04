LE PANZANE DI PANZIRONI SUL CORONAVIRUS – SOSPESO PER 6MESI IL PARA-GURU DELLE DIETE IN TV: DIFFONDE FAKE NEWS SUL COVID-19. TRA LE COMUNICAZIONI BOCCIATE DALL'AGCOM C'È LA SPONSORIZZAZIONE CONTINUA DELL'UTILIZZO DI VITAMINA C E D (PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DALLA SOCIETA’ DI PANZIRONI) PER PREVENIRE L'INFEZIONE. IL PARA-GURU E’ SOTTO PROCESSO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE MEDICA...

Grazia Longo per “la Stampa”

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contro le fake news sul coronavirus di Adriano Panzironi. Sei mesi di sospensione per le trasmissioni tv del guru delle diete e dei consigli per l' elisir di lunga vita (già sotto processo per esercizio abusivo della professione medica) sui canali 61 del digitale terrestre e 880 della piattaforma satellitare. La decisione dell' Agcom punta a bloccare le notizie false e tendenziose spacciate da Panzironi nei format «Il cerca salute» e lo speciale «Quello che non vi hanno detto sul coronavirus» in relazione al «Metodo Life 120 di Adriano Panzironi».

Nel mirino c' è in particolare «la diffusione di contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti in quanto induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19 e dell' erroneo convincimento che lo stesso virus possa essere trattato o prevenuto con misure non terapeutiche, ma alimentari o di mera integrazione».

Vitamine per prevenire Tra le comunicazioni bocciate dall' Agcom c' è la sponsorizzazione continua dell' utilizzo di vitamina C e D - prodotti commercializzati proprio dalla società Life 120 - per prevenire l' infezione. Prima di decidere lo stop per sei mesi, l' Autorità garante delle comunicazioni, relatore il commissario Antonio Nicita, aveva avviato un' istruttoria lo scorso marzo. Il provvedimento della sospensione riguarda due società: la prima è l' Italian broadcasting srls, di proprietà al 98% di Adriano Panzironi e al 2% del gemello e socio in affari Roberto, di cui fanno nell' oggetto sociale la gestione di emittenti tv locali, realizzazione di programmi culturali, pubblicità ma anche l' amministrazione alberghi e campeggi. Mentre la seconda società è la Mediacom srl, un' azienda di Terracina.

La sospensione di sei mesi conclude due istruttorie in cui stata acclarata, nei programmi di Panzironi, la violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo. L' Agcom precisa in una nota che «analoghe istruttorie sono state avviate su diverse emittenti locali da parte dei competenti Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom). È stata accertata la diffusione di suggerimento sul convincimento che il coronavirus possa essere trattato o prevenuto con semplici misure alimentari o di mera integrazione».

