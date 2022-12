PANZERI SENZA DOMANI – IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DI BRESCIA, GIOVANNI BENELLI, HA CHIESTO ALLA CORTE D’APPELLO DI DISPORRE LA CONSEGNA AL BELGIO DI MARIA DOLORES COLLEONI, MOGLIE DELL’EX EUROPARLAMENTARE ANTONIO PANZERI, L’EUROPARLAMENTARE ATTUALMENTE IN CARCERE A BRUXELLES PER IL QATARGATE…

ANTONIO PANZERI

(ANSA) - Il sostituto procuratore generale di Brescia, Giovanni Benelli oggi in aula ha chiesto alla Corte d'Appello di disporre la consegna al Belgio di Maria Dolores Colleoni, la moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri, in carcere a Bruxelles per il Qatargate, accogliendo quindi la richiesta del mandato d'arresto europeo del giudice Michel Claise.

La donna è ai domiciliari come la figlia Silvia con le accuse di concorso in associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

ANTONIO PANZERI la moglie e la figlia di antonio panzeri Michel Claise banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili antonio panzeri banconote sequestrate a panzeri e eva kaili 6 elly schlein pier antonio panzeri PIER ANTONIO PANZERI Abderrahim Atmoun banconote sequestrate a pier antonio panzeri e eva kaili 1 Abderrahim Atmoun Andrea Cozzolino Pier Antonio Panzeri ABDERRAHIM ATMOUN - FRANCESCO GIORGI - ANTONIO PANZERI ANTONIO PANZERI CON L ATTRICE ITZIAR ITUNO