IL PAPA FA LO SHAMPOO AI PARRUCCHIERI – BERGOGLIO FESTEGGIA SAN MARTINO DE PORRES, SANTO PATRONO DEGLI ACCONCIATORI E DELLE ESTETISTE E FA UN PREDICOZZO AI 230 PROFESSIONISTI ACCORSI IN VATICANO – “TRATTATE I CLIENTI CON GENTILEZZA, EVITATE DI CEDERE AL CHIACCHERICCIO, CHE SI INSINUA NEL VOSTRO CONTESTO LAVORATIVO. TUTTI LO SAPPIAMO…”

Valerie Di Corrado per “il Tempo”

Trattare «i clienti con gentilezza e cortesia, offrendo loro sempre una parola buona e di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo. Tutti lo sappiamo...».

L' invito che Papa Francesco ha rivolto ieri ai 230 parrucchieri dei Comitati di San Martino de Porres, il santo patrono dei coiffeur, degli acconciatori e delle estetiste, in occasione del loro pellegrinaggio a Roma. «Vi accolgo oggi nel vostro consueto giorno di riposo - ha esordito il Pontefice - Questo pellegrinaggio è segno dell' importanza che attribuite alla fede cristiana, come pure della dimensione religiosa che caratterizza la vostra associazione.

Lo si vede già dal fatto che essa è intitolata a un Santo, il peruviano Martin de Porres. Egli, essendo meticcio, fu accolto nell' Ordine dei Padri Domenicani solo come terziario e poi come fratello cooperato re. Accette) questa condizione umile, vivendo un' esistenza di massima umiltà, irradiata dall' amore.

Si dedicò con abnegazione ai poveri e ai malati, riservando loro cure sanitarie, grazie alle nozioni apprese dapprima in una farmacia e poi come allievo di un barbiere -chirurgo, secondo l' usanza di quel tempo». «La figura umile e grande di San Martino de Porres, che Papa San Paolo VI nel 1966 proclame) patrono della vostra categoria - ha aggiunto Bergoglio -, vi aiuta a testimoniare costantemente i valori cristiani. Vi stimola, soprattutto, ad esercitare la vostra professione con stile cristiano, trattando i clienti con gentilezza e cortesia, e offrendo loro sempre una parola buona e di incoraggiamento, evitando di cedere alla tentazione del chiacchiericcio che facilmente si insinua anche nel vostro contesto lavorativo.

Ciascuno di voi, nello svolgimento del proprio tipico lavoro professionale, possa sempre agire con rettitudine, rendendo, così, un positivo contributo al bene comune della società».

Sempre ieri il Papa ha ricevuto in udienza il Presidente del Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. «Ci si è soffermati sulla situazione attuale del Paese - fa sapere una nota del Vaticano - sottolineando il contributo della Chiesa cattolica allo sviluppo integrale del popolo togolese, specialmente attraverso il suo impegno nell' ambito educativo e sanitario».

Inoltre «sono state discusse alcune sfide specifiche dei Paesi dell' Africa occidentale e sub -sahariana, rilevando la necessità degli sforzi comuni al livello regionale e internazionale in favore della sicurezza, della stabilità e della pace». Il presidente del Togo, dopo la visita al Santo Padre, ha incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati.

La prossima settimana, invece, arriveranno a Roma 850 suore da tutto il mondo. Dal 6 al 10 maggio si terrà all' Ergife la XXI as semblea plenaria dell' Unione Superiore generali dal titolo «Seminatrici di speranza profetica». Un incontro, ha spiegato suor Carmen Sam mut, che «ci spinge a riflettere su come le religiose possono essere segni di speranza in un mondo di divisioni e guerre e per le tante donne e bambini che soffrono». Il 10 maggio le Superiore generali, provenienti da 80 Paesi, verranno ricevute da Papa Francesco in udienza privata.

