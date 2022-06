24 giu 2022 17:17

UN PAPA IN GUERRA: “COME LEADER MORALE PIO XII DEV' ESSERE CONSIDERATO UN FALLIMENTO” – IN UN LIBRO IL RACCONTO DEL RAPPORTO TRA PAPA PIO XII E I NAZISTI – AUGIAS: "NON FU COMPLICE, MA TROPPO DEBOLE. PACELLI NON AMÒ I NAZISTI, AL CONTRARIO VIDE NEL REGIME DI HITLER UN NEMICO E UN CONCORRENTE DELLA FEDE CRISTIANA. QUANTO AGLI EBREI, PIO XII CONSIDERAVA I "PERFIDI GIUDEI" EREDI DEL POPOLO CHE AVEVA MANDATO A MORTE GESÙ…”