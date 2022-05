24 mag 2022 13:12

PAPERONI E COJONI - UNA FAMIGLIA DI PISTOIA E' STATA ARRESTATA PER AVER RAGGIRATO DUE RICCHI ANZIANI DI PISA, RIUSCENDO A FARSI CONSEGNARE SOLDI, GIOIELLI E INTESTARE UN'AUTO E QUOTE DI SOCIETÀ PER UN TOTALE DI 13 MILIONI DI EURO - I FURBETTI LI AVEVANO ANCHE CONVINTI A FARSI NOMINARE COME EREDI UNIVERSALI - LE VITTIME, CHE NON SI CONOSCEVANO TRA DI LORO, SONO STATI CONVINTI DALLA DONNA, CHE AVEVA OTTENUTO LA LORO FIDUCIA DOPO…