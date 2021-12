IL PARA-GURU DEL SESSO - IL GURU INDIANO PARAMAHAMSA NITHYANANDA, CHE SOSTIENE DI ESSERE LA REINCARNAZIONE DI SHIVA E HA OLTRE UN MILIONE DI SEGUACI, CONTINUA A PREDICARE SU FACEBOOK NONOSTANTE SIA RICERCATO DA POLIZIA E INTERPOL - ACCUSATO DI STUPRO E RAPIMENTO, NEL 2019 E' RIUSCITO A SCAPPARE DAL PAESE PUR AVENDO I DOCUMENTI SCADUTI - NELLE SUE GRINFIE SONO CADUTE NUMEROSE VITTIME E...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Paramahamsa Nithyananda 6

A sentirlo parlare, non c'è molto che l'autoproclamato "uomo di Dio" Paramahamsa Nithyananda non possa fare con i suoi presunti poteri soprannaturali. volete sentire una mucca o una scimmia parlare sanscrito? È il vostro uomo. Guarire i ciechi? Date un'occhiata. Fermare l'alba, guardare attraverso i muri? Lo swami dice che può fare tutto questo e anche altro. E se gli giurate fedeltà e iniziate a fare donazioni, vi insegnerà anche a farlo.

Nithyananda, che sostiene di essere l'incarnazione fisica di Lord Shiva, è l'uomo che gli scettici e i demistificatori amano odiare. Ma ha tirato fuori un paio di trucchi che nemmeno i suoi detrattori più stridenti possono spiegare. Ad esempio, nel 2019 è riuscito a fuggire dall'India restando sempre un passo avanti alla legge e senza documenti di viaggio validi. E ad oggi continua a eludere la giustizia, nonostante sia ricercato dall'Interpol con l'accusa di stupro e rapimento.

Paramahamsa Nithyananda 3

Narendra Nayak, presidente della Federazione delle associazioni razionaliste indiane [FIRA], ha definito Nithyananda una «frode e un imbroglione» in un'intervista a The Daily Beast. «Ma come sia riuscito a uscire dal paese è un mistero perché il suo passaporto era scaduto molto tempo fa!».

Nayak ha pubblicamente contestato le pretese di poteri paranormali fatte dallo swami e dalle sue legioni di seguaci. Ha anche progettato un test rivolto agli “operatori dei miracoli” in cui viene chiesto loro di ripetere le loro imprese in un ambiente controllato, senza telecamere nascoste e nessun tipo di aiuto. Ma neanche l'incapacità di portare a termine il test ha convinto i credenti di Nithyananda, anzi alcuni sono arrivati al punto di minacciare Nayak per aver esposto i loro trucchi.

Paramahamsa Nithyananda arrestato nel 2010

Uno di questi cercatori di vendetta ha giurato di lanciargli una «maledizione che mi avrebbe provocato il carcinoma del pene», ha raccontato Nayak, che ha descritto il suo aggressore come «una discepola di Nithyananda che ha detto di aver già causato il cancro al cervello a qualcuno che aveva ha sfidato il suo uomo».

Nithyananda, 43 anni, ha iniziato a praticare yoga all'età di 3 anni. In seguito ha vagato per l'Himalaya come parte della sua formazione spirituale prima di aprire il suo ashram nello stato indiano del Karnataka nel 2003. Ha servito come presidente della Hindu University of America. Sebbene esiliato e nascosto, rimane molto popolare sui social media - la sua pagina Facebook da sola vanta circa 1,1 milioni di follower - e spesso esce allo scoperto per rilasciare video clip pieni di affermazioni grandiose, come quella in cui sostiene di essere l’unico in grado di curare i mali del COVID in India.

Paramahamsa Nithyananda 2012

«Anche se alcune delle sue dichiarazioni sembrano barzellette, è tutto calcolato per attirare più attenzione su di sé e [provocare] clickbait», ha detto Nayak.

Nayak non è l'unico critico a scontrarsi in pubblico con Nithyananda. Il giornalista Nakkheeran Gopal ha contribuito a portare alla luce alcuni dei presunti illeciti dello swami ed è finito in tribunale.

Gopal, giornalista indiano acclamato a livello nazionale che gestisce la sua rivista e il suo sito web, ha detto a The Daily Beast di aver pubblicato video «registrati di nascosto» che secondo lui hanno esposto «l'indulgenza sessuale di Nithyananda con le giovani ragazze sanyasi [mendicanti] nel suo ashramam».

Paramahamsa Nithyananda 4

Nella causa che ne è derivata, l'uomo di Dio e i suoi avvocati hanno sostenuto che i video sono stati "trasformati" o generati al computer. «[Il] tribunale ha scoperto e ritenuto che i ritagli non fossero stati trasformati e ha respinto la sua causa», ha detto Gopal.

Un sex tape con protagonista il cosiddetto "Swami del sesso” era emerso nel 2010 e anche in quel caso aveva cercato di affermare che il video era falso, anche se gli esperti forensi alla fine hanno testimoniato diversamente.

Ma i video venuti alla luce sono stati solo l'inizio dei guai di Nithyananda. In seguito, una donna americana, Aarthi Rao, arrivata per studiare yoga e meditazione insieme a lui, lo ha accusato di stupro.

Paramahamsa Nithyananda 5

A quel tempo, Rao credeva che il suo yogi personale fosse «non solo un maestro illuminato, ma un avatar e un'incarnazione». Inoltre, il guru convinse Rao stessa che era lei la "prescelta" ordinata dalla divinità per essere la sua unica compagna in questo mondo, finché non lo trovò a letto con altre studentesse.

Rao ha sporto denuncia contro il suo ex insegnante sia nel Michigan che in India, «eppure continua a essere impunito e a molestare i testimoni e i critici attraverso i suoi discepoli e seguaci sottoposti a lavaggio del cervello», ha twittato.

guru

Nithyananda è stato poi accusato di aver attirato almeno quattro ragazze minorenni nel suo ashram e di averle trattenute in un appartamento contro la loro volontà, e per questo è stato accusato di rapimento.

Secondo Nayak, nel 2019, Nithyananda «ha scoperto che i dovuti processi legali si stavano finalmente avvicinando a lui». «Aveva cercato di schivare [le accuse] per così tanto tempo presentando appello dopo appello [e] ottenendo rinvii, cercando di denigrare il carattere di colei che si era lamentata di stupro e così via. Alla fine non c'erano più strade rimaste e lui è fuggito», ha detto Nayak.

Alla fine è venuto alla luce che Nithyananda ha fatto firmare agli studenti del suo ashram un accordo di non divulgazione sessualmente esplicito che avrebbe spaventato a morte i genitori amorevoli di qualsiasi cultura. Secondo India Today la clausola recitava:

flussibila di un guru indiano

«Il volontario comprende che il programma può comportare l'apprendimento e la pratica di antichi segreti tantrici associati all'estasi maschile e femminile, compreso l'uso dell'energia sessuale per una maggiore intimità/connessione spirituale, piacere, armonia e libertà. Il volontario comprende che queste attività potrebbero essere fisicamente e mentalmente impegnativo e può comportare nudità, accesso a immagini visive, rappresentazioni visive grafiche e descrizioni di nudità e attività sessuale, stretta vicinanza fisica e intimità, descrizioni verbali e scritte e suoni audio di natura sessuale ed erotica, ecc. ."

Il Nithyananda non è il primo sedicente uomo-dio a cacciarsi nei guai in India... sfruttando sessualmente i suoi seguaci in una setta.

devoti indu trasportano un guru

«Ci sono stati un bel po' di scandali nel corso degli anni», ha affermato in una e-mail il dott. Brian Collins, esperto di studi indù presso l'Università dell'Ohio. Collins ha aggiunto che «il più delle volte sono coinvolti soldi (e/o sesso)» e che alcuni uomini di Dio «usano i loro soldi e il loro potere per sfuggire alle conseguenze».

Collins ha anche detto che molti in India non vedono un'incarnazione vivente della divinità suprema come così inverosimile, il che può aiutare gli dei tradizionali come Nithyananda a stabilire il loro dominio sulle masse.

«A differenza del cristianesimo, gli dei vengono sulla terra in molte forme nell'induismo, quindi l'idea del divino in un essere umano non è particolarmente scandalosa per la maggior parte delle persone», ha detto Collins.

UNA SEDUTA DI MEDITAZIONE DI SWAMI DEVANAND SARASWATI IL GURU DELLO YOGA CHE GUARISCE

Il dottor Patrick McCartney, che studia l'intersezione tra religione e antropologia presso la School of Global Environmental Studies di Kyoto, in Giappone, ha descritto Nithyananda come «squallido come un venditore di auto usate all'afterparty».

«I suoi seguaci sono attratti da lui perché promette di aiutarli a ottenere poteri. Le persone sembrano sentirsi impotenti e quindi attraverso la sua pretesa di essere onnipotenti credono che anche loro possano diventare un potente yogi».

«I leader di setta [come Nithyananda] usano la manipolazione psicologica per spezzare e ricostruire gli individui presi di mira», ha affermato il dott. Robert Bunker, direttore della ricerca e dell'analisi presso la società di consulenza sulla sicurezza C/O Futures, LLC.

Paramahamsa Nithyananda 7

«La particolarità, e a volte le origini divine, dei membri del gruppo e l'identificazione degli 'altri' che diventano i nemici giurati del gruppo sono parte integrante di questo approccio», ha detto Bunker.

«Una volta che un seguace di una setta è stato trasformato in un 'vero credente', tutte le scommesse sono annullate per quanto riguarda il suo potenziale di violenza... Tali persone riprogrammate combatteranno prontamente e uccideranno su comando del loro dio».

Altri mistici pazzi per il sesso possono andare e venire, ma Nithyananda si è assicurato il suo posto nel pantheon degli uomini-dio fondando il suo "paese" dopo essere uscito dall'India in fuga nel 2019.

La sua "nazione indù" è conosciuta come Kailaasa ed è descritto sul sito web nazionale come un paese "senza confini" destinato a fungere da casa per «l'antica nazione illuminata della civiltà indù che viene rianimata dagli indù sfollati da tutto il mondo».

Kailaasa presumibilmente vanta la propria valuta, la sua bandiera, la sua burocrazia e la sua politica COVID. Si dice che sia al largo della costa dell'Ecuador, con voli turistici approvati per il visto che arrivano dall'Australia tramite charter, anche se il governo ecuadoriano ha categoricamente negato di aver venduto allo swami un'isola o addirittura di avergli concesso asilo.

Paramahamsa Nithyananda 8

«Kailaasa è un'esca», ha detto il giornalista Gopal. «Non esiste un'isola Kailaasa. La mia ipotesi è che [Nithyananda] si nasconda in qualche luogo segreto in Nepal o in qualsiasi altro paese indulgente indù, dove è facilitato ad apparire sui social media».

Altri hanno ipotizzato che Kailaasa sia in effetti una "nazione virtuale", ovvero una metafora per le dozzine di ONG che sono state istituite per ricevere donazioni e impegnarsi in programmi di sensibilizzazione pro-Nityananda in tre continenti, tra cui almeno 10 negli USA.

Dalla Pennsylvania a est alle Hawaii a ovest, dall'estremo sud fino a Houston fino al nord fino al Minnesota, i networker del guru hanno creato una serie di filiali simili a franchising che fungono da ambasciate. Come i consolati tradizionali, raccolgono anche informazioni sugli Stati Uniti e su altre nazioni in modo da «analizzare [la] situazione politica ed economica del paese ospitante e riferire al ministero competente del Kailaasa su questioni che riguardano il Kailaasa».

Qualunque cosa o dovunque sia Kailaasa, resta il fatto che Nithyananda continua a sfuggire a una caccia all'uomo dell'Interpol, vestendosi anche con vistosi abiti arancioni e apparendo regolarmente nelle trasmissioni su Internet.

Paramahamsa Nithyananda 9

«È un mistero che l'Interpol non sia riuscita a rintracciarlo», ha detto Gopal. «Lo aiuta un po' di protezione furtiva».

Alla fine del 2019, la polizia indiana ha rintracciato il dio fuggitivo fino all'isola di Trinidad, nel sud-est dei Caraibi, dove si era recato per partecipare a un evento religioso. Un portavoce della polizia ha indicato che Nithyananda e alcune delle sue accolite erano poi partiti da Trinidad su un jet privato diretto in Ecuador.

Ma non è rimasto lì a lungo. L'Ecuador non solo nega di avergli venduto un'isola, ma sembra anche che si siano affrettati a mostrargli la strada.

Paramahamsa Nithyananda 10

«Dal momento che i leader di setta in genere risucchiano la ricchezza dei loro seguaci, accumulano grandi scorte da investire in proprietà e imprese e da usare per corrompere funzionari pubblici nei paesi meno sviluppati», ha detto Bunker. «Non ho dubbi che per proteggerlo vengano utilizzate società di facciata, documenti di viaggio falsificati con identità fasulle e case sicure».

Nonostante la sua capacità di eludere le forze dell'ordine internazionali, l'antropologo religioso McCartney si è riferito a Nithyananda come «solo un altro losco venditore spirituale di olio di serpente» che inganna le persone credulone. Ha anche descritto il rapporto tra gli uomini di Dio e i loro seguaci come uno basato sulla necessità reciproca.

«Il guru ha bisogno di devoti creduloni e i devoti hanno bisogno di un guru per non avere più responsabilità personali», ha detto McCartney. «È molto più facile lasciare che il guru ti guidi nella vita che farsi carico della propria».