18 ago 2020 18:51

PARADISO IN QUARANTENA – 450 PERSONE SONO ISOLATE SULL’ISOLA DI SANTO STEFANO DOPO CHE UN PIANISTA 60ENNE È RISULTATO POSITIVO AL COVID NELL’UNICO RESORT DEL FAZZOLETTO DI TERRA NELL’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA, IN SARDEGNA: L’UOMO È STATO PORTATO IN OSPEDALE MENTRE TURISTI E PERSONALE DELL’HOTEL SONO STATI SOTTOPOSTI AI TAMPONI – IN ATTESA DELL’ESITO DEI TEST L’ISOLA È STATA SIGILLATA: NESSUNO ENTRA E NESSUNO ESCE…