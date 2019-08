PARANOIA AIRLINES – OGNI VOLTA CHE SALE IN UN AEREO E SI ACCOMODA SULLA SUA SPLENDENTE POLTRONA DI PRIMA CLASSE, NAOMI CAMPBELL DISINFETTA TUTTO CON APPOSITE SALVIETTINE. FINITE LE PULIZIE, SI METTE UNA MASCHERINA DA CHIRURGO PER DIFENDERSI DAI BATTERI – IL VIDEO DELLA ROUTINE IGIENICA

Vittorio Sabadin per “la Stampa”

Quando sale su un aereo e si accomoda nella sua poltrona di prima classe, la top model Naomi Campbell indossa con grazia un paio di guanti di lattice e comincia a disinfettare con salviette qualunque cosa possa essere stata toccata da mani umane: i braccioli della poltrona, lo schermo del visore, il telecomando, il tavolino.

Finite le pulizie, stende un costoso plaid sul sedile e si prepara al viaggio proteggendo bocca e narici con una mascherina da chirurgo.

Naomi ci ha abituati a molte stravaganze, ma questa è sembrata la più strana di tutte. Ma lei non viaggia quasi sempre su aerei privati, o con le migliori compagnie e in ogni caso in prima classe? La difesa dai batteri dovrebbe essere una preoccupazione del popolo della classe turistica, ammassato senza spazio vitale nel resto dell' aereo, non dei privilegiati che stanno davanti.

Eppure, il video con il quale la super modella mostra nei dettagli la sua routine igienica a bordo di un aereo ha avuto in poche ore un milione di visualizzazioni, quasi tutte positive. Molti follower hanno mostrato immagini prese da un account Instagram dedicato alla vergogna del passeggero, @passengershaming, che dimostrano come ormai la maleducazione e la sporcizia regnino sovrane anche in prima classe: c' è il dirigente d' azienda che dorme in mutande e con la camicia aperta sul petto e c' è un altro vip che trova più comodo azionare con le dita dei piedi il touchscreen posto sullo schienale del passeggero davanti.

C' è una donna che asciuga con un ventilatore portatile il costume da bagno, c' è chi si rade spargendo ovunque peli di barba. Sembra che pagando il biglietto di prima, i passeggeri abbiano acquistato anche il diritto di non preoccuparsi degli altri. In classe economica, paradossalmente, la situazione è migliore: prevale uno spirito solidale, c' è il senso che siamo tutti nella stessa situazione spiacevole e che non bisogna peggiorarla. Resta il fatto che le cabine degli aerei sono un concentrato di batteri davvero straordinario. Nel tavolino sul quale consumiamo i pasti ce ne sono 11.600: sulla tavola del gabinetto di casa se ne trovano in tutto 170.

