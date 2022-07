PARAPAPONZA! – LE RISSE E LE VIOLENZE CHE SI RIPETONO SULL'ISOLA DI PONZA HANNO SPINTO UNA SOCIETA' NAUTICA A INGAGGIARE BODYGUARD PER DIFENDERE IL PONTILE DOVE ATTRACCANO GLI YACHT DEI VIP, COME BELEN RODRIGUEZ, STEFANO DE MARTINO, BIAGIO IZZO ED ENRICO PAPI (ME COJONI…) – SI RIPETE ORMAI DA ANNI IL PROBLEMA DEI GIOVANISSIMI ROMANI, TRA CUI MOLTI COGLIONCELLI, PER I QUALI LA VACANZA A PONZA È UNA SORTA DI RITO DI INIZIAZIONE…

Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

PONZA

Come e peggio degli altri anni. In questi giorni circa un migliaio di giovani romani in vacanza è tornato ad affollare Ponza e, esplose le prime risse, la nautica Ciccio Nero ha deciso di mettere i vigilantes a guardia del pontile dove attraccano gli yacht.

La gettonatissima attività quest' anno ha già avuto tra i propri ospiti Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo ed Enrico Papi e vuole evitare che la propria clientela possa correre rischi o semplicemente avere problemi, in una situazione che facilmente può andare fuori controllo. «Ci sono già stati alcuni tafferugli sull'isola ed è meglio prevenire», sostiene l'imprenditore Umberto De Maio.

rissa a ponza

Il problema dei giovanissimi romani, molti minorenni, per i quali la vacanza a Ponza è una sorta di rito di iniziazione, è annoso. Affittano appartamenti in cui dormono praticamente uno sopra l'altro, fanno un uso smodato di alcol, circolano droghe e, di notte, danno vita a maxi risse.

Non sono mancati inquietanti episodi di violenza e le indagini dopo la morte del buttafuori Gianmarco Pozzi, ancora da chiarire, hanno acceso un faro sull'isola che in estate si trasforma in un'enorme piazza di spaccio, in particolare all'ombra dei locali notturni. Quest' anno a rendere la situazione più pesante ci sarebbe il particolare che alcuni vecchi ristoranti hanno chiuso i battenti e al loro posto sono state realizzate in pratica delle discoteche. Attività che attraggono giovanissimi alla ricerca dello sballo.

BODYGUARD

Tanto nella zona di Santa Maria quanto in quella del porto si sono così già verificate le prime risse e mentre i giovani romani, questa volta soprattutto quelli sui venti anni, continuano ad affluire a Ponza, nei prossimi giorni si teme il peggio. I gommoni della nautica Ciccio Nero sono già diventati bersaglio di un tiro a segno fatto con le bottiglie appena scolate dai vacanzieri.

Qualcuno ha provato a salire sul pontile dove sono ormeggiati gli yacht e il guardiano da solo può fare poco. Ma soprattutto troppi sarebbero i pericoli per lo stesso personale dell'attività nel caso in cui intervenisse in quelle situazioni. «Siamo stati minacciati più volte e non voglio problemi né per me né per la mia famiglia», sottolinea De Maio.

bodyguard

Gli ospiti del pontile, vicino ai loro yacht, hanno così ora i vigilantes. In particolare due addetti della Rus security di Roma, con tanto di auto di servizio. «Le unità - sottolinea l'imprenditore ponzese - sono eventualmente a disposizione della autorità locali qualora per motivi di ordine pubblico fosse richiesto il loro intervento. Purtroppo - conclude - sull'isola già si registrano i primi tafferugli nelle ore notturne e le forze dell'ordine già hanno il loro da fare, con la previsione che nei prossimi giorni la situazione possa solo peggiorare. Ripeto, meglio prevenire che curare».

POLIZIA A PONZA la rissa a ponza 3 la rissa a ponza 1 la rissa a ponza 2