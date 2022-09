PARAPONZA! – DOPO UN'ESTATE CARATTERIZZATA DA RISSE TRA BIMBIMINKIA, PONZA TENTA UN'OPERAZIONE DI MARKETING – L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE È A CACCIA DI BLOGGER E INFLUENCER PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'ISOLA – IL SINDACO AMBROSINO ASSICURA: “NON È PREVISTO ALCUN COMPENSO” (SE, VABBE', NEL MONDO DEGLI SCROCCONI DIGITALI NESSUNO FA NIENTE GRATIS…)

Rita Cammarone per “Il Messaggero”

PONZA

Ponza si mette in mostra con un'operazione di marketing territoriale. L'amministrazione comunale è a caccia di blogger e influencer per la realizzazione di una campagna di promozione turistica dell'isola lunata, meta estiva di moltissimi romani. Nei giorni scorsi, la giunta del sindaco Francesco Ambrosino ha approvato il progetto L'isola delle idee.

Si tratta di un'iniziativa a costo zero per l'ente, o quasi, che prevede la selezione di cinque professionisti, tra esperti nel settore del turismo, blogger, giornalisti o influencer interessati a realizzare un prodotto digitale sulle potenzialità di Ponza, raccontando sui social le loro esperienze, condividendo impressioni e riflessioni del viaggio alla scoperta dell'isola.

IL PROGETTO

«L'idea ha spiegato il sindaco Ambrosino - è finalizzata a rafforzare e valorizzare il territorio isolano. La selezione avviene attraverso una manifestazione di interesse. I professionisti non saranno destinatari di alcun compenso per le attività promozionali che svolgeranno durante il soggiorno. Il Comune sosterrà soltanto le spese di ospitalità, dal 16 al 18 settembre prossimi, nella due giorni di permanenza a Ponza». […]

A Ponza, tra le finalità dell'Isola delle idee c'è quella di rafforzare l'identità e l'immagine dell'isola. Per veicolare il messaggio, il sindaco Ambrosino ha intenzione di dare carta bianca agli esperti: «Io una mia idea ce l'ho e me la tengo, anche perché potrebbe non essere la migliore ha spiegato - È per questa ragione che ci stiamo rivolgendo a degli esperti. Potrebbero avere idee illuminanti. Il progetto si chiama, non a caso, L'isola delle idee.

Noi cerchiamo la promozione delle potenzialità di Ponza quale meta turistica, e la conseguente valorizzazione delle sue bellezze naturalistiche, storiche, paesaggistiche, nonché dei servizi resi disponibili. I professionisti selezionati si impegneranno a realizzare, durante il soggiorno, campagne promozionali attraverso l'uso dei principali social network, con post, stories e dirette Instagram».

[…] Sindaco, non teme il rischio che i messaggi promozionali, su commissione, possano risultare poco credibili? «Assolutamente no. Intanto perché, lo ribadisco, non è previsto alcun compenso».

