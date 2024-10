I PARCHEGGIATORI ABUSIVI DI NAPOLI SONO COME I MONUMENTI: COMPAIONO ANCHE SU GOOGLE MAPS - BASTA PASSEGGIARE VIRTUALMENTE TRA LE VIE DELLA CITTÀ PER VEDERLI AGLI ANGOLI DELLE STRADE, IMMORTALATI DALLE TELECAMERE DI GOOGLE, INTENTI A CHIEDERE QUALCHE SPICCIO PER FAR POSTEGGIARE L'AUTO - MOLTO ATTIVO L’ABUSIVO CHE SI TROVA NEL PIAZZALE DI FIANCO ALLO STADIO MARADONA: APPARE NELLE IMMAGINI SCATTATE IN DUE STAGIONI DIVERSE, SEMPRE CON LA STESSA FELPA ADDOSSO - LA PROPOSTA DI LEGGE PER FERMARLI, CHE POI SI È ARENATA

Estratto dell’articolo di Paolo Barbuto per www.ilmattino.it

parcheggiatore abusivo su google maps

La diffusione dei parcheggiatori abusivi a Napoli è talmente capillare da essere finita anche, in decine di immagini, nelle riprese del sistema Google Maps che consente di osservare ogni città del mondo in una passeggiata virtuale.

Noi abbiamo provato a “passeggiare” in maniera telematica fra le vie di Napoli e ci siamo imbattuti in decine di abusivi inquadrati dal sistema digitale, molti in piena attività, altri in fase di attesa: immagini che per un napoletano sono abituali ma agli occhi di ogni altro cittadino del mondo rappresentano, giustamente, un’umiliazione per Napoli.

PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Le riprese della vettura di Google Maps che rileva le strade della città sono effettuate tutte durante le ore diurne, sicché non sono ripresi i taglieggiatori insistenti e violenti che sbucano al calare del sole nelle zone della movida, però anche durante il giorno i parcheggiatori sono tanti, e sul web sono tutti ripresi.

Abbiamo cercato la presenza degli storici taglieggiatori delle viuzze attorno al palazzo del Consiglio Comunale, ne abbiamo individuato uno placidamente seduto all’angolo di via Pisanelli in mezzo a centinaia di ciclomotori per i quali ha preteso il pizzo. Ci siamo spostati in zona ospedaliera e abbiamo ritrovato immagini puntuali del parcheggiatore che opera in piazzale Cardarelli, c’è pure una ripresa nitida del taglieggiatore che si trova davanti all’ingresso dell’ospedale Monaldi.

PARCHEGGIATORE ABUSIVO

Particolarmente attivo l’abusivo che si trova nel piazzale di fianco allo stadio Maradona dove parcheggiano i ragazzi della vicina università: appare in immagini di due stagioni diverse, sempre con la stessa felpa bicolore addosso, è cambiata solo la sedia che usa per riposarsi. Anche ai Cavalli di Bronzo c’è una ripresa plateale dell’abusivo di zona che osserva la strada a caccia di altri automobilisti da taglieggiare.

Anche nell’ultimo fine settimana una manciata di parcheggiatori abusivi è stata individuata e sanzionata, come sempre le multe sono state stracciate e gli abusivi hanno continuato a taglieggiare gli automobilisti perché non ci sono norme severe per fermare questa attività illecita. La questione sembrava su una via di risoluzione quando il Parlamento ha condiviso l’ipotesi di inasprire le pene per i parcheggiatori nel decreto sicurezza, poi la questione s’è dissolta. [...]

PARCHEGGIATORE ABUSIVO PARCHEGGIATORE ABUSIVO