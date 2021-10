PARDON? - L'ATTORE FRANCESE LAURENT MARTINEZ, ABUSATO SESSUALMENTE DA UN PRETE, STA PORTANDO IN GIRO UNO SPETTACOLO ISPIRATO ALLA SUA STORIA - QUANDO AVEVA OTTO ANNI IL SACERDOTE CON CUI FACEVA CATECHISMO LO BACIAVA, GLI TOCCAVA I GENITALI E UNA VOLTA, NEL SUO APPARTAMENTO, LO HA COSTRETTO AL SESSO ORALE - DOPO ANNI DI SILENZIO, "HO PENSATO: DEVO FARE QUALCOSA" - LO SPETTACOLO E' STATO PRESENTATO AI VESCOVI E...

Dagotraduzione dall’Ap

Laurent Martinez 2

All'età di otto anni, Laurent Martinez è stato abusato sessualmente da un prete. Quarant'anni dopo, ha scelto di trasformare la sua storia in un'opera teatrale, per mostrare le conseguenze devastanti e come parlare può aiutare le vittime a guarire e ricostruire.

Lo spettacolo intitolato "Pardon?" è tratto dalla vita dell'autore e attore francese, e descrive come si è sentito divorato dall'interno dall'abuso e ha lottato con la vita quotidiana dopo averlo subito.

Laurent Martinez

L'opera teatrale di Martinez è stata mostrata ai vescovi all'inizio di quest'anno, prima della presentazione del rapporto che stimava che circa 330.000 bambini in Francia fossero stati abusati sessualmente negli ultimi 70 anni all'interno della Chiesa cattolica francese.

Nonostante le rivelazioni scioccanti, Martinez ha dichiarato che «non c'è assolutamente nessun senso di urgenza» all'interno della chiesa.

Laurent Martinez 3

«Sono chiaramente scioccati dai numeri» ma «stanno solo parlando, parlando, parlando», ha detto in un'intervista con The Associated Press.

Per Martinez, che ora ha 52 anni, i ricordi degli abusi restano vivi.

Il prete che gli stava insegnando il catechismo ha trovato pretesti per vedere il bambino di 8 anni Martinez da solo, baciarlo e toccargli i genitali, ha raccontato. Un giorno, ricorda Martinez, l'aggressore lo ha invitato nel suo appartamento e ha costretto il ragazzo a fare sesso orale. Secondo la legge francese, questo è classificato come stupro.

Laurent Martinez 4

Martinez lo ha poi raccontato ai suoi genitori, che hanno allertato la diocesi, e il sacerdote è stato allontanato. Crede che il prete sia morto. Come la maggior parte delle vittime di abusi sessuali nella chiesa, in particolare prima degli scandali sugli abusi della chiesa degli anni 2000, Martinez non ha cercato giustizia nella legge. Ora sarebbe troppo tardi a causa dei termini di prescrizione.

Per decenni, Martinez ha seppellito gli abusi dentro di sé, parlandone solo con le sue due mogli.

Laurent Martinez 5

«Per me, le relazioni sessuali sono state contrassegnate in me come qualcosa di proibito. Quindi è stato molto difficile per me affrontarlo e ho dovuto trovare partner molto pazienti», ha detto.

Lo spettacolo mostra come l'abuso abbia influenzato la sua vita emotiva e sessuale da adulto, facendolo a volte diventare aggressivo o reagire in modo eccessivo alle preoccupazioni quotidiane, ma anche come lo abbia portato a essere molto protettivo nei confronti dei bambini.

Laurent Martinez 6

Martinez ha detto di aver trascorso 40 anni «indossando la maschera di qualcun altro» e «cercando di nascondere qualcosa che era come un cancro dentro di me».

Alcuni anni fa, sentiva di aver bisogno di parlare perché era stufo di tenere il trauma dentro di sé.

«Ho pensato: devo fare qualcosa. Non è possibile continuare così», ha detto.

Laurent Martinez 7

Lo spettacolo è stato mostrato per la prima volta al festival delle arti di Avignone nel 2019. È stato anche il momento in cui ha detto per la prima volta ai suoi due figli, ora 21 e 11 anni, degli abusi. Da allora, l'opera di Martinez è stata proiettata nei teatri di Parigi e di tutta la Francia e una sua rappresentazione è stata trasmessa dalla rete televisiva cattolica francese KTO.

Laurent Martinez 9 Laurent Martinez 8