Ivan Rota per Dagospia

giorgia soleri 20

Ma Carmen Russo è all’Isola dei Famosi? Ilary Blasi, ormai “gaffeuse” di professione, ha chiamato Carmen il concorrente Clemente Russo. Inoltre ha tenuto a far sapere che tra lei e l’inviato Alvin non c’è nessuna tensione. Ha fatto intendere che i loro sono solo siparietti. Riguardate le puntate precedenti. In arrivo quattro nuovi concorrenti. Per fortuna.

Marco Cuculo mandato su Playa Sgamada, mentre la litigiosa Laura Maddaloni è stata definitivamente eliminata. Ora ce la dovremo sorbire in studio, L’opinionista Vladimir Luxuria era visibilmente soddisfatta e Ilary Blasi le dice: “ma dai, almeno ci ha sempre messo la faccia” e Luxuria: “ si, ma con le ciglia finte.”

C’è posta per Alba. Occhi negli occhi, mani che si incrociano continuamente sotto il tavolo (non se le lasciano nemmeno per mangiare, uno mangia con la sinistra, l’altra con la destra), frequentano insieme i figli, i parenti, gli amici, sembrano due gemelli siamesi, due ragazzini innamorati, appiccicati come francobolli. In mezzo agli altri ovunque, in realtà sulla loro nuvola da innamorati da tempo delle mele. Stiamo parlando di Alba Parietti e Fabio Adami, dirigente delle Poste.

vladimir luxuria vs. nicolas vaporidis 6

Autori senza pietà: all’Isola dei Famosi è stata consegnata una lettera della fidanzata Ali a Nicolas Vaporidis. Come sottofondo la canzone "Notte prima degli Esami", colonna sonora dell’omonimo famoso film interpretato dall’attore. Film di successo che sembrava dovesse destinare Vaporidis a un successo planetario. Invece è finito all’Isola dei (non) Famosi.

Paura all’Isola dei Famosi mentre Roger Balduino sfida all’orologio Honduregno Clemente Russo. Gli ex alleati si sfidano fisicamente dovendo spingere un pesante tronco, ma durante la prova Roger cade a terra. Quello che sembrava essere un banale infortunio in realtà ha risvolti ben più drammatici. “Roger non riesce a parlare per il dolore”. Viene poi portato in ospedale con l’elicottero.

giorgia soleri 25

alba parietti fabio adami

Pare che la sovraesposizione di Giorgia Soleri fidanzata di Damiano, leader dei Maneskin, non sia molto gradita dagli altri componenti del gruppo. La malattia, le foto osé e ora il tour di presentazione del suo libro di poesie "La Signorina Nessuno". Ospite di Serena Bortone, pareva già un personaggio navigato…

All’Isola dei Famosi Roger Balduino ha accusato la sua ex (?) Estefania Bernal di aver pianificato la loro storia per accattivarsi il pubblico. Il modello ha parlato addirittura di baci studiati e dati davanti alle telecamere. Prima di Roger a sputtanare la bella argentina è stato Antonio Zequila che a "Pomeriggio 5" ha detto che la naufraga era interessata a Jeremias Rodriguez e non a Balduino.“Guardate che lei non è sincera. In albergo mi ha detto chiaro che Roger non le piace affatto e che preferiva un altro. Mi ha proprio detto ‘Roger è un bamboccio”.

incidente roger balduino 4

La furia della Malgy per l’eliminazione di Achille Lauro . “Non ci sto, così non ci sto. Achille ha fatto una grande performance. Sono arrabbiato, che delusione, non mi presento per la finale di sabato”, è stata la pronta difesa di Cristiano Malgioglio per il talento di Achille, eliminato dagli Eurovision Song Contest 2022, alla seconda semifinale in cui l’Italia non ha potuto votare tra i Paesi elettori.

E’ volata via più o meno nell’indifferenza generale la nona edizione di Pechino Express, la prima firmata Sky, andata incontro ad una finalissima che ha visto trionfare i Pazzeschi composti da Victoria Cabello e Paride Vitale. La finale non ha raggiunto il 2% di share

ilona staller vaporidis 2

A Milano al cinema Anteo un grande omaggio all'indimenticabile Marta Marzotto, regina dei salotti e dell'arte Una donna immersa nella bellezza e nella cultura che pensava sempre al prossimo seguendo l’esempio di Madre Teresa di Calcutta. Lo vediamo nel documentario diretto da Massimiliano Finazzer Flory "La musa inquieta - Marta Marzotto - Storia di una mecenate che visse più volte" nato proprio da un’idea del regista e della stessa Marzotto poco prima della sua morte e prodotto dalla di lei figlia Diamante Marzotto

giorgia soleri 19

La giornalista Lisa Bernardini ha presentato a Milano il suo libro di interviste dal titolo Tu ce l’hai Peter Pan? Appunti di viaggio in un tempo difficile (Pegasus Edition) presso la sede della Associazione Stampa Estera. Prefazione a cura del critico e saggista Filippo La Porta. Tra gli intervistati Claudio Simonetti, Michele Torpedine e Luca Verdone.

giorgia soleri 6

Pubblico da grandi occasioni a Palazzo Serbelloni a Milano per l'incontro "Filantropia, società benefit e comunicazione nell'attuale contesto economico" con l’advisory board di Axelcomm Giorgio Fossa, Federico Ghizzoni, Franco Moscetti, Luisa Todini e il Direttore Generale della Fondazione Telethon Francesca Pasinelli. Occasione per raccontare il primo anno di attività di Axelcomm, l'agenzia di comunicazione che diventa Società Benefit e da oggi integra nel proprio statuto la creazione di un valore sociale per la comunità.

