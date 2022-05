PARENTI SERPENTI - I GENITORI, LO ZIO E I DUE CUGINI DI SAMAN ABBAS SONO STATI RINVIATI A GIUDIZIO PER L’OMICIDIO DELLA RAGAZZA DI 18ANNI, SCOMPARSA IL 30 APRILE DEL 2021 A NOVELLARA. PADRE E MADRE SONO SCAPPATI IN PAKISTAN E GLI INQUIRENTI NON LI HANNO MAI TROVATI. E INFATTI IL LORO AVVOCATO AVEVA CHESTO DI DICHIARARE LA NULLITÀ DEL DECRETO DI LATITANZA: “VI È CONTEZZA DA PARTE DEGLI INQUIRENTI DEL LUOGO DOVE PROBABILMENTE SI TROVANO I MIEI ASSISTITI. SE LA TRASMISSIONE TV QUARTO GRADO È RIUSCITA A SCOPRIRE IL VILLAGGIO DOVE SI TROVANO CI SARÀ DA PARTE MIA IL FATTO DI PRETENDERE CHE L'AUTORITÀ INQUIRENTE ITALIANA SAPPIA DOVE SI TROVANO?"

SAMAN ABBAS

1 - SAMAN: LEGALE GENITORI,SCONCERTANTE CHE NON SI SIANO TROVATI

(ANSA) - "Trovo sconcertante che non ci si sia impegnati fino in fondo per fare le notifiche come Dio comanda. Vi è certezza che si trovino nel villaggio di origine in Pakistan". A dirlo è l'avvocato Simone Servillo che difende i rinviati a giudizio Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori di Saman, la 18enne pachistana scomparsa e mai trovata che si presume essere stata uccisa a Novellara, nel Reggiano.

"Mi pare che ci sia stata collaborazione da parte del Pakistan - ha aggiunto - tanto è vero che vi è contezza da parte degli inquirenti del luogo dove probabilmente si trovano i miei assistiti". E ancora: "Se la trasmissione tv Quarto Grado è riuscita a scoprire il villaggio dove si trovano ci sarà da parte mia il fatto di pretendere che l'autorità inquirente italiana sappia dove si trovano?".

PADRE E ZIO saman abbas IN PAKISTAN

2 - SAMAN: AVVOCATO GENITORI, NON SANNO DI ESSERE A PROCESSO

(ANSA) - "Coloro che non sono presenti in un processo non sono fantasmi e più delle volte sono vittime di un sistema che dà per scontato cose che non dovrebbero esserlo come l'effettiva consapevolezza di un processo a proprio carico".

novellara le ricerche dopo la scomparsa di saman abbas

Non ci sta l'avvocato Simone Servillo che difende Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, i genitori di Saman, la 18enne pachistana scomparsa e mai trovata che si presume essere stata uccisa a Novellara, nel Reggiano. Il giudice ha rigettato la sua richiesta che "venisse dichiarata la nullità del decreto di latitanza - spiega - fondata sull'evidente mancata conoscenza concreta del procedimento.

Non entro nel merito della decisione del gup che rispetto, però rimane il fatto che i processi contro chi non sa, non andrebbero portati avanti. Resta un neo importante di questa esperienza processuale che secondo me costituirà una costante".

Saqib Ayud Saman Abbas

Infine l'avvocato lancia un appello: "Non son mai riuscito a entrare in contatto coi miei assistiti, spero leggano o sentano queste mie parole. In tal caso li tranquillizzo perché la loro posizione è difendibile. Quello di oggi è un esito aspettato, che ci darà però occasione di difenderci in maniera sostanziale e spero definitiva nell'ambito di un contesto fondato sul contraddittorio consentendoci una vera difesa".

3 - SAMAN, RINVIATI A GIUDIZIO TUTTI I GENITORI E GLI ALTRI FAMILIARI IMPUTATI: PRIMA UDIENZA A FEBBRAIO 2023

Da www.ilmessaggero.it

Rinviati a giudizio i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pachistana scomparsa a Novellese lo scorso 30 aprile 2021. Dopo l'udienza preliminare che si è tenuta oggi, il gup Dario De Luca ha rinviato a giudizio il padre e la madre di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, oltre che lo zio Danish Hasnain e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. Lo zio e i cugini si trovano in carcere a Reggio Emilia dopo essere stati arrestati in Francia e Spagna, dove erano fuggiti, mentre la madre e il padre sono latitanti, presumibilmente in Pakistan.

Danish Hasnain

Le accuse

Saman Abbas aveva 18 anni quando lo scorso 30 aprile 2021 è scomparsa a Novellara, nella Bassa Reggiana. L'ipotesi degli investigatori è che sia stata uccisa dai parenti dopo essersi ribellata a un matrimonio combinato con un parente che si trovava in patria.

Il processo inizierà il 10 febbraio 2023

La prima udienza è fissata il 10 febbraio 2023. Rinviando a giudizio tutti i cinque familiari il gup Dario De Luca ha accolto le richieste del sostituto procuratore di Reggio Emilia titolare dell'inchiesta Laura Galli che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

In aula sarà presente anche l'avvocato Simone Servillo per i genitori e l'avvocato Valeria Miari, per il fratello minorenne di Saman, che intende costituirsi parte civile, così come l'associazione Penelope, rappresentata dall'avvocato Barbara Iannuccelli. In tribunale ci sarà anche la sindaca di Novellara, Elena Carletti.

La scomparsa di Saman e l'ultimo video

la fuga dei genitori di saman all aeroporto di milano malpensa 1

L'ultimo video in cui si vede la ragazza in vita mostra la giovane uscire di casa accompagnata dai genitori con uno zaino sulle spalle. Pochi minuti dopo, sulla stessa strada compaiono nuovamente la madre e il padre - con lo zainetto della figlia sulle spalle - ma Saman non c'è più. Forse è stata consegnata ai parenti, lo zio e i due cugini, anche loro indagati per la scomparsa. Il corpo non è stato mai ritrovato.

