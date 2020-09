25 set 2020 13:02

A PARIGI TORNA L'INCUBO DI ''CHARLIE HEBDO'': QUATTRO ACCOLTELLATI, DUE PERSONE IN FUGA, UNA SAREBBE STATA INTERCETTATA NELLA ZONA DELLA BASTIGLIA - ABITANTI INVITATI A NON USCIRE DI CASA, BLINDATE SCUOLE E UFFICI PUBBLICI - IL PRIMO MINISTRO FRANCESE, JEAN CASTEX, HA ANNUNCIATO IN DIRETTA TV L'IMMEDIATA INTERRUZIONE DELLA SUA VISITA NELLA BANLIEUE DI PARIGI, PER RECARSI ALLA CELLULA DI CRISI