AMMAZZA COME T'AMMAZZA 'STO CALDO – NELLE PRIME DUE SETTIMANE DI LUGLIO IN ITALIA LA MORTALITÀ È STATA SUPERIORE DEL 21% A QUELLA ATTESA, CON 733 VITTIME PER SCOMPENSI CARDIACI E RESPIRATORI – PER IL MINISTERO DELLA SANITÀ È COLPA DEL CLIMA TORRIDO E DELLA TEMPERATURE PIÙ ALTE DI 3,2 GRADI RISPETTO ALLE MEDIE STAGIONALI – LE CITTÀ CON L'INCREMENTO MAGGIORE DI DECESSI LEGATI AL CALDO SONO LATINA, BARI E VITERBO