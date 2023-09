2 set 2023 14:30

I PARIGINI SONO IN GUERRA: CONTRO I MONOPATTINI SELVAGGI - LA CAPITALE FRANCESE È LA PRIMA D'EUROPA A BANDIRE I MINI-SCOOTER A NOLEGGIO - A DECIDERE SONO STATI I CITTADINI CON UN PLEBISCITO: IL 90% HA DETTO SÌ AL BANDO PROPOSTO DALLA SINDACA, ANNE HIDALGO - AUTOMOBILISTI E PEDONI DELLA VILLE LUMIERE ERANO ESASPERATI DAGLI SVALVOLONI CHE SFRECCIANO CONTROMANO E SI ESIBISCONO IN PERICOLOSE ACROBAZIE. EPPURE, BASTEREBBE FAR RISPETTARE LE REGOLE...