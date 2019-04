PARLAMENTO CHIUSO PER MAXI PONTE: LA CAMERA IN VACANZA DAL 19 APRILE AL 6 MAGGIO (AD ECCEZIONE DI DUE GIORNI). E A PALAZZO MADAMA LE FERIE ARRIVERANNO A 24 GIORNI: IL SENATO TORNERÀ A RIUNIRSI SOLO IL 13 MAGGIO. L’ACCORDO PER IL SUPER-PONTE CONDIVISO DA TUTTI I PARTITI (SALUTAME LA CASTA!)

Claudio Bozza per corriere.it

aula montecitorio

Pasqua e 1 Maggio, maxi ponte per Camera e Senato. Grazie all’intreccio tra le due festività, i deputati non si riuniranno in Aula tra il 19 aprile ed il 6 maggio, con la sola eccezione del 29 e 30 aprile, quando è prevedibile che solo pochi eletti rientrino a Roma per dibattito ed un giorno di votazioni, così come molto probabilmente avverrà il 2 maggio. Il ponte di Montecitorio durerà quindi 17 giorni: per la precisione 15 se si sottraggono i due giorni di rientro.

PALAZZO MADAMA - SENATO DELLA REPUBBLICA

Al Senato le «ferie» arriveranno addirittura a 24 giorni (22 al netto del brevissimo rientro negli stessi giorni dei deputati), visto che l’Aula non si riunirà addirittura fino al 13 maggio. Anche in questo caso, va precisato che la settimana tra il 6 e il 10 maggio (come si legge testualmente dal calendario di Palazzo Madama) «è riservata ai lavori delle Commissioni», che però difficilmente si riuniranno, almeno a sentire i senatori più navigati.

senato ansa

Si tratta di date consultabili e verificabili dal calendario dei lavori di Camera e Senato. E a quanto si apprende da una verifica del Corriere, la programmazione e quindi il maxi ponte sarebbero stati concordati da tutti i partiti, grazie ad un accordo durante la canonica riunione tra tutti i capigruppo. Decisione poi avallata dai presidenti di Camera e Senato, rispettivamente Roberto Fico (M5S) e Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia).

montecitorio montecitorio MONTECITORIO madama facciata