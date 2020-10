PARLATECI DELLA JUVENTUS - L'ASL DI TORINO SEGNALERÀ ALLA PROCURA I CALCIATORI BIANCONERI CHE, PER L'AZIENDA SANITARIA, HANNO VIOLATO L'ISOLAMENTO PER RAGGIUNGERE LE RISPETTIVE NAZIONALI - RONALDO, CUADRADO, DYBALA, BENTANCUR, DANILO HANNO RAGGIUNTO LE LORO NAZIONALI, PERCHÉ CONVOCATI - E DEMIRAL E BUFFON? PERCHÉ HANNO LASCIATO LA “BOLLA” SENZA ASPETTARE L’AUTORIZZAZIONE?

(ANSA) - Il rispetto dell'isolamento diventa un caso anche alla Juventus. L'Asl di Torino segnalerà alla Procura i calciatori bianconeri che, per l'azienda sanitaria, hanno violato l'isolamento per raggiungere le rispettive nazionali. "È stata la stessa società a segnalarci che alcuni calciatori avevano lasciato il luogo di isolamento e perciò noi notizieremo l'autorità competente, cioè la Procura, di quanto avvenuto", ha dichiarato ad alcuni quotidiani Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino. Hanno lasciato il J Hotel per raggiungere le rispettive nazionali Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, ma anche Buffon e Demiral, che sono tornati a casa.

E ROMPETE IL CAZZO ALLA ASL DI NAPOLI? - RONALDO, CUADRADO, DYBALA, BENTANCUR, DANILO, DEMIRAL E BUFFON HANNO LASCIATO IL CENTRO IN CUI SI ERANO CHIUSI, DOPO LA NOTIZIA DELLA POSITIVITÀ DI DUE PERSONE DEL GRUPPO, SENZA L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASL LOCALE - L’AUTORITÀ SANITARIA HA FATTO PRESENTE CHE I GIOCATORI DOVEVANO RISPETTARE L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO: HANNO VIOLATO UN “UN PROVVEDIMENTO LEGALMENTE DATO DALL’AUTORITÀ PER RAGIONE DI IGIENE”, COME ALL’ARTICOLO 650 DEL CODICE PENALE?

