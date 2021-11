PARNASI E LE SUE NARICI - IL TESORIERE DELLA LEGA, GIULIO CENTEMERO E IL SENATORE DI ITALIA VIVA, FRANCESCO BONIFAZI, RINVIATI A GIUDIZIO DEL GUP DI ROMA NELL'AMBITO DI UNO DEI FILONI SCATURITI DALL'INCHIESTA SUL NUOVO STADIO DELLA ROMA - I DUE SONO ACCUSATI, TRA L'ALTRO, DI FINANZIAMENTO ILLECITO RICEVUTO DALL'IMPRENDITORE LUCA PARNASI...

(ANSA) - Il tesoriere della Lega, Giulio Centemero e il senatore di Italia Viva, Francesco Bonifazi, sono stati rinviati a giudizio del gup di Roma nell'ambito di uno dei filoni scaturiti dall'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. I due sono accusati, tra l'altro, di finanziamento illecito ricevuto dall'imprenditore Luca Parnasi. Il giudice ha fissato il processo per il prossimo 21 dicembre mandando a processo anche altre 12 persone tra cui l'ex presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito.

Al centro dell'indagine i finanziamenti di Parnasi e in particolare i 150 mila euro destinati alla fondazione Eyu, vicina al Pd (partito per il quale Bonifazi era tesoriere all'epoca dei fatti) e i 250 mila euro all'associazione Piu' Voci presieduta all'epoca dei fatti da Centemero a cui la Procura contesta anche il reato di autoriciclaggio per soldi trasferiti a 'Radio Padania'. Per Bonifazi c'è anche l'accusa di emissione di fatture per operazioni inesistente. Nel procedimento si sono costituiti parti civili fra gli altri Campidoglio e Regione Lazio.

