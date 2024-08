A PAROLE, NESSUNO VUOLE L’ESCALATION, MA BASTA UN PASSO FALSO PER SCATENARLA – HEZBOLLAH: "PER OGGI L'ATTACCO ISRAELE È TERMINATO": LE MILIZIE SCIITE FILO-IRANIANE SONO STATE SORPRESE DALL’AZIONE PREVENTIVA DELLO STATO EBRAICO, MA HANNO LANCIATO COMUNQUE CENTINAIA DI RAZZI E DRONI – AVEVANO PROMESSO LA RISPOSTA ALL’UCCISIONE DELL’ALTO DIRIGENTE FUAD SHUKR: SI ACCONTENTERANNO? E L’IRAN? HA SEMPRE UN CONTO APERTO PER L’OMICIDIO DEL LEADER DI HAMAS, HANIYEH, MA VUOLE ALLONTANARE LO SCONTRO A TUTTO CAMPO – LE PORTAEREI USA E LE MOSSE DI NETANYAHU: COSA SUCCEDE ORA

HEZBOLLAH, 'PER OGGI ATTACCO A ISRAELE È TERMINATO'

discorso di hassan nasrallah 4

(ANSA-AFP) - Hezbollah ha annunciato che il suo attacco su larga scala contro Israele per oggi è "terminato". "La nostra operazione militare di oggi è stata completata e portata a termine", ha dichiarato in un comunicato il gruppo sostenuto dall'Iran. Le "rivendicazioni israeliane di un'azione preventiva effettuata... e di aver sventato l'attacco della resistenza sono affermazioni vuote", ha aggiunto.

jet israeliano intercetta i razzi di hezbollah

COSÌ ISRAELE HA GIOCATO D'ANTICIPO (GRAZIE ALLA SOFFIATA DEGLI 007): CHE COSA PUÒ SUCCEDERE ADESSO

Estratto dell'articolo di Guido Olimpio per www.corriere.it

Un primo round e quattro attori, uno scontro dove ognuno rivendica successi e si affretta a dichiarare di non volere il conflitto totale. Anche se poi i colpi sono duri.

raid israeliano in libano 3

ISRAELE — Ha giocato in anticipo, non ha aspettato che fosse il nemico a fare la prima mossa […]. L’Idf, in realtà, ha proseguito su larga scala ciò che sta facendo dal 7 ottobre: decimare la gerarchia militare Hezbollah, eliminando ufficiali e quadri. Domenica ha allargato l’azione prendendo di mira postazioni del movimento libanese, un numero altissimo di «siti», lanciatori e bunker […].

netanyahu biden

Interessante l’indiscrezione uscita sul New York Times: l’intelligence israeliana sapeva che l’attacco del nemico era previsto per le 5 e così ha provato a prendere in contropiede […]

HEZBOLLAH — La fazione sciita alleata di Teheran «doveva» rispondere all’uccisione del suo alto dirigente Fuad Shukr. Aveva promesso la ritorsione, l’ha frenata e rallentata per ragioni diplomatiche. Poi è scattata l’ondata di «proiettili». Razzi, missili, droni.

Alcune centinaia — molti di più secondo altre fonti —, una minima parte delle decine di migliaia presenti nel suo arsenale […]. Voci sostengono che tra i bersagli scelti c'erano il comando del Mossad e quello dell'Unità 8200 (intelligence elettronica) ma non si hanno dati sugli esiti e non è chiaro se la «rivelazione» sia parte di schermaglie «psicologiche».

raid israeliano in libano 2

I guerriglieri hanno affermato che si è chiusa «la prima fase» della rappresaglia, frase che potrebbe indicare il desiderio di delimitarla. Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha fatto da sponda: non desideriamo una guerra generale. Neppure Teheran vuole l’escalation […]

GLI USA — Il Pentagono ha ribadito di essere al fianco di Tel Aviv e, da giorni, ha mobilitato il proprio dispositivi in aree multiple: Mediterraneo orientale, basi tra Giordania e Golfo Persico, Mar Rosso, Golfo di Oman. Due le portaerei — Roosevelt e Lincoln, appena arrivata -, navi a fare da scudo antimissile, i marines, almeno un sottomarino (Georgia) con cruise e commandos, centinaia di caccia, velivoli da ricognizione e droni. Alcune unità, riferiscono le fonti, si sarebbero spostate per garantire maggiore protezione. Washington muove su tre livelli: media per arrivare ad una tregua su Gaza, tutela l’alleato, ammonisce (ma anche dialoga in modo riservato) con l’Iran.

raid israeliano in libano

GLI AYATOLLAH — Hanno sempre il conto aperto con Israele per l’omicidio mirato di Ismael Haniyeh, il dirigente di Hamas fatto fuori a Teheran alla fine di luglio. I pasdaran hanno ripetuto che vi sarà una vendetta calibrata, ponderata e probabilmente diversa da quella che tutti si attendono.

Affermazioni che rispondono ad una serie di necessità: scongiurare lo scontro a tutto campo, proteggere le proprie installazioni da una contro-risposta dello Stato ebraico, giocare sul fattore «sorpresa», tenere sotto pressione gli israeliani, gestire una situazione politica interna instabile.

razzo di hezbollah distrutto dalla contraerea israeliana

Per questo hanno evitato fino ad oggi di «sparare» lasciando il compito […] all’Hezbollah […] Gli ayatollah mescolano i toni infuocati alla pazienza «strategica», partecipano al duello verbale, sono consapevoli dei rischi, però sono convinti di poter condizionare l’intero scacchiere. […]

