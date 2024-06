UN PARRUCCHIERE DI FIRENZE E' STATO CONDANNATO A PAGARE 17 MILA EURO A UNA SUA CLIENTE A CUI HA DANNEGGIATO I CAPELLI E LA CUTE: HA USATO TROPPO COLORANTE E HA IGNORATO LE LAMENTELE DELLA DONNA, CHE URLAVA DAL DOLORE DURANTE IL TRATTAMENTO - LA POVERETTA HA DOVUTO AFFRONTARE UNA LUNGA TERAPIA A BASE DI CORTISONE PER CURARE L’ULCERA E L’ALOPECIA CHE LE ERANO STATE PROCURATE...

È andata dal parrucchiere per colore e mèches ma è finita in ospedale con ulcere e alopecia. Così una donna di Firenze ha denunciato un parrucchiere, adesso condannato in primo grado a un risarcimento di 17mila euro (tra danni e spese legali) nei confronti della cliente rovinata, per «condotta illecita». A stabilire la cifra risarcitoria il giudice Liliana Anselmo del Tribunale di Firenze nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi che ha ricostruito l’intera vicenda, riportata oggi sul Corriere Fiorentino.

Quell’agosto del 2021 il parrucchiere, secondo l’analisi dei periti, avrebbe utilizzato un quantitativo di sostanza colorante superiore di gran lunga alla soglia considerata innocua, ma soprattutto non avrebbe ascoltato la donna che ha iniziato ad avvertire un bruciore eccessivo. E ad urlare dal dolore.

Davanti alle insistenze il parrucchiere avrebbe minimizzato le lamentele, invitando la donna a resistere affinché il colorante facesse effetto. Il dolore però era troppo: la donna si è alzata precipitandosi al lavandino ed è uscita dall’attività senza nemmeno asciugarsi i capelli.

Dopo la seduta finita male la cliente ha notato una vistosa perdita di capelli in una zona della testa e si è rivolta prima al suo medico curante e poi a ben due ospedali fiorentini. Non solo: prima di andare via l’imprenditore aveva dato alla cliente due bustine di antidolorifico, consigliandone un acquisto anche in farmacia. La cliente non si è fidata, dato che il dolore non diminuiva si è rivolta, dopo il suo medico […]

In seguito la donna ha dovuto affrontare una ulteriore cura, stavolta da parte di medici specializzati del polo ospedaliero Piero Palagi con una lunga terapia cortisonica utile ad affrontare sia l’ulcera che l’alopecia […]

