PARTIRE PER LA TANGENTE – UN EX MANAGER DELLA FIERA DI MILANO, MASSIMO HALLECKER, È STATO ARRESTATO IN UN’INCHIESTA PER CORRUZIONE: SECONDO IL PROVVEDIMENTO DEL GIP, IN QUALITÀ DI SENIOR BUYER DELL’UFFICIO ACQUISTI, AVREBBE PERCEPITO TANGENTI SU TRE APPALTI DAL VALORE DI 16,5 MILIONI DI EURO. L’INDAGINE È PARTITA DA UNA DENUNCIA DELL’AD DI FIERA, LUCA PALERMO…