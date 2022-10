LA PARTITA DI GIRO E DI RAGGIRO - PUTIN BEFFATO DA LISBONA: IL PORTOGALLO INVIA IN UCRAINA GLI ELICOTTERI ACQUISTATI DALLA RUSSIA – IL CREMLINO E’ FURIOSO: "CHIEDIAMO A LISBONA DI ASTENERSI DA PASSI CHE SCREDITANO COMPLETAMENTE IL PORTOGALLO COME PARTNER NEGOZIALE"

Alessandro Rosi per www.ilmessaggero.it

GLI ELICOTTERI RUSSI CHE IL PORTOGALLO HA MANDATO ALL UCRAINA

Una vera e proria beffa per Putin. Lisbona sta inviando elicotteri russi all'Ucraina. Mossa che sta facendo andare su tutte le furie la Russia. Con Mosca chiede al Portogallo di astenersi dal trasferire i velivoli del Cremlino Ka-32A11VS a Kiev. In particolare, il Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa ha indicato nell'ultima conferenza che il governo di Antonio Costa ha deciso di trasferire sei elicotteri antincendio russi in Ucraina, in violazione dell'obbligo assunto durante l'acquisto dell'attrezzatura. La Russia afferma che Lisbona non ha il diritto di trasferire elicotteri di fabbricazione russa a nessuno senza consenso.

La dichiarazione del Ministero degli esteri russo

Il Ministero degli Esteri russo ha ribadito che Mosca non ha dato il consenso al trasferimento, soprattutto perché Lisbona sta trasferendo elicotteri russi non allo scopo di combattere gli incendi. La Russia chiede quindi a Lisbona di astenersi da "passi che screditano completamente il Portogallo come partner negoziale" e che potrebbero cancellare le pagine della cooperazione "reciprocamente vantaggiosa e rispettosa".

Il trasferimento

In precedenza, il Portogallo aveva annunciato che avrebbe trasferito sei elicotteri da trasporto ??-32?11VS in Ucraina. Uno degli elicotteri si è rotto a causa dell'incidente, quindi Kiev dovrebbe ripararlo. Nel 2007, il Portogallo ha acquisito sei elicotteri ??-32 1997 con la denominazione "A11VS".