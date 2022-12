5 dic 2022 14:21

LA PARTITA TRA INGHILTERRA E GRECIA SI STA PER CHIUDERE? – I “MARMI DI ELGIN”, TRAFUGATI DA ATENE E ACQUISITI DAL “BRITISH MUSEUM” DI LONDRA NEL 1816 POTREBBERO TORNARE IN GRECIA – SECONDO IL GIORNALE GRECO “TE NEA”, NELLA CAPITALE INGLESE SI SAREBBERO INCONTRATI IL PRIMO MINISTRO GRECO, MITSOKATIS, E IL PRESIDENTE DEL BRITISH MUSEUM OSBORNE PER RIPORTARE IN PATRIA LE OPERE - SI TRATTA DI "COLLOQUI PRELIMINARI" MA...