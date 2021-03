21 mar 2021 19:21

PARTO IN AUTO – UNA DONNA DI 40 ANNI HA PARTORITO IN UN PARCHEGGIO NEL PARCHEGGIO DI UN ESSELUNGA DI NEMBRO: LA CORSA IN OSPEDALE DEL MARITO SI È DOVUTA INTERROMPERE QUANDO LA MAMMA HA CAPITO CHE LA PICCOLA AVEVA FRETTA DI NASCERE: LA COPPIA È STATA RAGGIUNTA DA DUE OSTETRICHE CHE HANNO AIUTATO A FAR NASCERE LA PICCOLA CHIARA – IL NEOPAPÀ: “LA TENSIONE DI QUEI MOMENTI CRUCIALI NON LA DIMENTICHERÒ MAI…”