PARTO IN QUATTRO RUOTE – A MILANO UNA DONNA DI 36 ANNI HA PARTORITO IN AUTO MENTRE CERCAVA DI RAGGIUNGERE D’URGENZA L’OSPEDALE – IN MACCHINA LE CONTRAZIONI SONO DIVENTATE PIÙ FREQUENTI E IL MARITO È STATO COSTRETTO AD ACCOSTARE E A PRESTARE SOCCORSO ALLA COMPAGNA: GRAZIE ALL’AIUTO TELEFONICO DI UN OPERATORE DEL 118…

Da "www.corriere.it"

mamma partorisce in auto

Ha partorito in auto una bambina mentre cercava di raggiungere, d’urgenza, l’ospedale Macedonio Melloni, a Milano. La donna e il marito sono stati guidati al telefono da un operatore del 118. È accaduto martedì mattina intorno alle 8.30 in via Cardinale Mezzofanti. La neonata sta bene e le è stato imposto il nome di Janine.

La neo mamma, 36 anni, con una gravidanza a termine, si stava recando in ospedale quando le contrazioni sono diventate più frequenti, quindi la chiamata al 112. Così l’operatore ha seguito al telefono la coppia, fornendo le indicazioni operative del caso.

Quando si è reso conto che la donna non sarebbe arrivata in ospedale, però gli ha consigliato di fermarsi e attendere l’arrivo dei soccorsi; al telefono ha aiutato la coppia e assistito la donna che ha partorito sulla vettura. Il bimbo sta bene e si chiama Filippo. Arrivati i soccorsi, mamma e bambina sono stati portati alla Macedonio Melloni.

