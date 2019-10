10 ott 2019 20:10

PARTO IN QUATTRO RUOTE – A SANREMO UNA 36ENNE HA DATO ALLA LUCE IL FIGLIO IN STRADA CON L’AIUTO DEL MARITO E L’AUSILIO TELEFONICO DEL 118: QUANDO LE SI SONO ROTTE LE ACQUE LA COPPIA È USCITA DI CASA PER RAGGIUNGERE L’OSPEDALE, MA UNA VOLTA IN AUTO NON C’È STATO PIÙ TEMPO…