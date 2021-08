2 ago 2021 19:40

PARTY COL COVID – PIÙ DI MILLE SCIROCCATI DA TUTTA ITALIA SI SONO DATI APPUNTAMENTO IN UNO ZUCCHERIFICIO IN PROVINCIA DI BOLOGNA PER UN RAVE PARTY - UNA TRENTINA DI CARABINIERI HANNO IDENTIFICATO I PRESENTI ALLA FESTA ABUSIVA CHE SONO STATI MULTATI PER AVER VIOLATO LE NORME ANTI COVID: IN TRE HANNO ELUSO LA QUARANTENA PER PARTECIPARE AL RAVE...