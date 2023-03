INCORONATA E PIAZZATA – ALT! LA POCO NOTA GIORNALISTA DEL TGR SARDEGNA, INCORONATA BOCCIA, POTREBBE FINIRE ALLA CONDUZIONE DI TG2 POST ESTATE – COME DAGO-RIVELATO, LA BOCCIA È MOLTO STIMATA DA GIAMPAOLO ROSSI (“INTELLETTUALE” MELONIANO E PROBABILE FUTURO DG RAI) E PER LEI SI ERA PUNTATO SU AGORÀ. LA SOLUZIONE SAREBBE ARRIVATA IN EXTREMIS PER LE POLEMICHE. CHE NON MANCHERANNO COMUNQUE: I GIORNALISTI DEL TG2 PREPARANO LE BARRICATE…