9 mag 2023 08:18

IL PASSATO CHE NON PASSA - NEL CORSO DI UNA OPERAZIONE ANTI-DROGA CON I MEMBRI DI DUE BANDE RIVALI, A VALDIVIA IN CILE, LA POLIZIA HA SEQUESTRATO VARIE ARMI, FRA CUI UNA PISTOLA CHE È RISULTATA REGISTRATA A NOME DEL GENERALE AUGUSTO PINOCHET - L'ARMA ERA STATA UTILIZZATA DA UN 15ENNE, MEMBRO DI UNA DELLE DUE GANG, PER UNO SCONTRO A FUOCO…