1 ott 2021 19:28

UN PASSATO SENZA GLORIA – IL TERRIBILE SEGRETO DI GLORIA ESTEFAN CHE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA STUPRATA A 9 ANNI DA UNA PERSONA DI FAMIGLIA CHE HA POI MINACCIATO DI UCCIDERE LA MADRE: “QUANDO MI SONO RIBELLATA E GLI HO DETTO “QUESTO NON PUÒ SUCCEDERE, NON PUOI FARLO”, LUI MI HA RISPOSTO “TUO PADRE È IN VIETNAM, TUA MADRE È SOLA E IO LA UCCIDERÒ SE GLIELO DIRAI”. SAPEVO CHE ERA UN PAZZO E AVEVO DAVVERO PAURA” – ALL’EPOCA LA CANTANTE PER LO STRESS PERSE I CAPELLI E… - VIDEO