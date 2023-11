IL PASSATO TI TRAPASSA - EMANUELE COMPAGNO, AVVOCATO DI FILIPPO TURETTA, VIENE BERSAGLIATO PER VECCHI COMMENTI SUI SOCIAL: “NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE È GIUSTO RICORDARE CHE LE VITTIME SONO DA ENTRAMBE LE PARTI” - “NON CAPISCO COSA CI FACCIANO DELLE RAGAZZINE VESTITE DA PU... IN GIRO PER IL PAESE” - IN UN VIDEO DEL 2021 - PUBBLICATO SUL SUO CANALE YOUTUBE, COMPAGNO PARLA DI UN CASO DI VIOLENZA SESSUALE E ILLUSTRA LA SUA TESI: "IN ASSENZA DI SEGNALI CHIARI, È DIFFICILE SE NON IMPOSSIBILE RIUSCIRE A COGLIERE LA REVOCA DEL CONSENSO DEL RAPPORTO SESSUALE DA PARTE DI UNA RAGAZZA CHE SI È MESSA IN UNA CERTA SITUAZIONE" - E LA FAMIGLIA TURETTA NOMINA UN ALTRO LEGALE - VIDEO

EMANUELE COMPAGNO, DIFENSORE DI TURETTA E QUEI POST CONTRO LE DONNE: “RAGAZZINE VESTITE DA P…? VERGOGNATEVI”. E LA FAMIGLIA NOMINA UN ALTRO LEGALE

La prima ad accorgersi e a denunciare su X post misogini dell’avvocato d’ufficio di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin, è la cronista del Fatto Quotidiano Charlotte Matteini. Su Instagram anche Selvaggia Lucarelli ha pubblicato i post scrivendo: “Beh l’avvocato di Turetta ne sta uscendo bene”.

I post hanno lo screenshot della pagina dell’avvocato Emanuele Compagno che a corredo di un articolo del Giornale scrive: “Nella giornata contro la violenza alle donne è giusto ricordare che le vittime sono da entrambe le parti. E giusto ricordare tutti di fronte alla violenza”.

E ancora scrive: “Non capisco cosa ci facciano delle ragazzine vestite da pu... in giro per il paese. E nemmeno perché i genitori accompagnino i figli a disturbare per le famiglie suonando campanelli. Vergognatevi”.

Accanto a questo screen ce n’è poi un altro, sempre del legale di Turetta, postato il 5 maggio 2021: “Ho assistito ieri ad una scandalosa puntata di “Carta Bianca” con Bianca Berlinguer in tema violenza alle donne. La donna veniva trattata come una menomata, come un’incapace. Se ubriaca è scusata. L’alcol è una scusante per la donna mentre non lo è per l’uomo”. Il post prosegue sempre su questo tenore.

Ai due post sull’avvocato in questione seguono centinaia di messaggi di follower e utenti del web dal tenore sia serio sia ironico. Come ad esempio questo tweet che evidenzia come il legale si sia candidato in passato, con la destra.

Dopo le polemiche la famiglia Turetta ha provveduto a nominare un nuovo legale. L'avvocato Giovanni Caruso, del foro di Padova, ordinario di Diritto penale all'Università di Padova, difenderà Filippo Turetta. Caruso affiancherà nel collegio difensivo il primo legale, l'avvocato Emanuele Compagno.

COMPAGNO (LEGALE TURETTA): "NEL MOMENTO DELL'ECCITAZIONE DIFFICILE COGLIERE LA REVOCA DEL CONSENSO"

Emanuele Compagno è l'avvocato d'ufficio di Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin. In un video del 2021 - pubblicato sul suo canale YouTube con il titolo "Le false accuse di molestie, stalking, violenze sessuali, maltrattamenti" - parla di un caso di violenza sessuale e illustra la sua incredibile tesi. "L'eccitazione sessuale è una ubriacatura, in cui si perde il controllo della realtà, un momento di irrazionalità difficilmente controllabile sia per la vittima che per la persona accusata della violenza", dice l'avvocato di Turetta nel video rilanciato da Selvaggia Lucarelli. "In assenza di segnali chiari, è difficile se non impossibile riuscire a cogliere la revoca del consenso del rapporto sessuale da parte di una ragazza che si è messa in una certa situazione". Di Compagno sono stati diffusi anche dei post misogini segnalati su X dalla cronista del Fatto Quotidiano Charlotte Matteini. Scoppiata la polemica social, l'avvocato è stato affiancato dal legale Giovanni Caruso del foro di Padova nella difesa del 22enne.