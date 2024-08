LA PASSIONCELLA DEI COJONI: FISSARE IL VUOTO IN AEREO PER ORE - SI CHIAMA “RAW DOGGING” ED E’ L’ULTIMA TENDENZA SOCIAL CHE PIACE A TANTI PICCHIATELLI, TRA CUI ANCHE HAALAND (DI CUI SCONCERTI DISSE ‘HA QUESTA FACCIA UN PO’ DA SINDROME DOWN, NON NORMALISSIMA’) - A COSA SERVE? SECONDO I FAUTORI, SI TRATTA DI UNA TECNICA BENEFICA, PERCHÉ RILASSA IL CERVELLO, LO DISINTOSSICA DI TECNOLOGIA E DOPAMINA, E DUNQUE MIGLIORA ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE - SE SERVE QUESTO PER DISCONNETTERSI DAL MONDO DIGITALE, VUOL DIRE CHE SIAMO MESSI MALE: LEGGESSERO UN LIBRO, INVECE DI FA’ GLI IMBECILLI…

Lo ha fatto anche Erling Haaland, il bomber del Manchester City. “Ecco il mio raw dogging per 7 ore in volo”, scrive il campione norvegese in una storia su Instagram con gli occhi sbarrati mentre fissa il sedile di fronte di ritorno dalla tournée della squadra in America, “niente cellulare, niente pisolino, niente acqua e nemmeno cibo. Facile”.

Ma, un momento: che cos’è il raw dogging? È la nuova moda, o mania, dei social e consiste nel non fare assolutamente nulla in aereo durante un volo, a parte fissare il sedile davanti. Dunque niente libri, niente musica, niente film, niente intrattenimento, niente cellulare, niente cuffiette e nessun dorma. Addirittura c’è chi non tocca cibo o bevande, come Haaland, o persino quelli che non vanno nemmeno in bagno.

Ma qual è il senso di tutto questo? Eroismo o idiozia? Di certo, è una “sfida”, come si dice oggi. Il termine raw dogging ha vari significati, che vanno dal fare sesso non protetto al tuffarsi in maniera sguaiata, di testa. Oggi, invece, sui social ha acquisito tutto un altro significato.

[…] le sfide di raw dogging in aereo siano nate inizialmente dai video di alcuni influencer su TikTok. Ma l’ispirazione primaria potrebbe essere arrivata dall’attore inglese Idris Elba, per la sua performance nel film Hijacked, in cui l’aereo su cui viaggia viene dirottato e lui rimane fermo, a fissare il sedile di fronte, per ore.

Secondo i fautori del raw dogging, si tratta di una tecnica benefica, perché rilassa il cervello, lo disintossica di tecnologia e dopamina, e dunque migliora attenzione e concentrazione. Così la pensa per esempio la psichiatra Danielle Haig, che alla Bbc ha detto: “È una tecnica che ricarica la mente, offre nuove prospettive e aiuta a gestire la solitudine”. […]

