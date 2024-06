UN PASSO AVANTI? MEGLIO DUE INDIETRO! - SE NON VE NE FREGA NIENTE DI PASSARE PER MATTI, PROVATE A CORRERE ALL’INDIETRO: E’ LA NUOVA MODA PER TENERSI IN FORMA – IL CORRIDORE ALL’INDIETRO PIU’ VELOCE DEL MONDO, AARON YODER, ASSICURA CHE LA TECNICA DI ALLENAMENTO MIGLIORA LA POSTURA E HA UN BASSO IMPATTO SULLE GINOCCHIA. MA GUARDATEVI LE SPALLE…

Dagotraduzione da Polar.com

aaron yoder 3

Per quanto possa sembrare imbarazzante farlo, correre all'indietro è la nuova tendenza per stare in forma. I benefici, rispetto alla corsa in avanti, pare che siano dovuti a un basso impatto sulle ginocchia. Questa tecnica si chiama reverse o "retro-running", e potrebbe essere una moda passeggera, ma ecco che cosa dicono gli studi.

Come correre all’indietro in sicurezza:

Il Dr. Robert K Stevenson nel 1981 ha scritto una guida: corsa all'indietro (che ha aggiornata nel 2014), descrivendo in dettaglio gli elementi chiave da tenere a mente quando si tenta la prima corsa al contrario.

Il luogo: il luogo ideale è senza ostacoli, senza irregolarità o oggetti che bloccano il percorso. Uno spazio aperto in un parco o sulla spiaggia, così come una pista da corsa in un campo sportivo.

aaron yoder

La tecnica: assicurati di non inclinarti in avanti o indietro con il busto mentre corri. Tieni le braccia lungo il corpo e mantienile relativamente basse. Mentre corri, non sollevare i piedi troppo in alto.

Osserva: ovviamente, devi guardare dove stai andando: quindi assicurati di guardarti spesso alle spalle. Durante le tue prime due corse all'indietro, puoi farti aiutare da un compagno, che può aiutarti a osservare il tuo percorso mentre procedi.

Prova a camminare prima all'indietro e poi aumenta gradualmente la velocità

Prova a fare una corsa all'indietro per un breve tratto come parte della tua corsa regolare per abituarti lentamente alla sensazione.

Riesci a corre all'indietro su un tapis roulant?

Assolutamente. È così che il corridore all'indietro più veloce del mondo, Aaron Yoder, ha iniziato ad andare al contrario. Dopo che un infortunio ha rivelato che aveva anche l'artrite al ginocchio, a Yoder è stato consigliato di smettere di correre o avrebbe rischiato gravi danni al ginocchio a 30 anni.

correre dopo i 50 7

Non volendo rinunciare alla sua passione per la corsa, Yoder un giorno decise di voltarsi sul tapis roulant e si rese conto che questo modo diverso non esercitava alcuna pressione sul suo ginocchio. Yoder ha battuto il Guinness World Record per le sue corse di un miglio nel 2015 completandolo in 5 minuti e 54,25 secondi.

“Quando corro all'indietro, sembra quasi di volare perché è una prospettiva visiva così diversa; vedo quanto sono andato lontano rispetto a quanta strada ho ancora da fare”.

Ecco i potenziali benefici (sebbene non ci siano studi a supporto) della corsa all’indietro:

Postura migliorata: correre all'indietro è spesso consigliato come un buon modo per correggere la postura in quanto potrebbe naturalmente farti correre in una posizione più eretta.

Più stimoli : cambiare l’approccio alla corsa potrebbe aiutare ad approcciarsi con più entusiasmo all'idea di correre.

Presenza migliorata: quando si corre al contrario, non puoi lasciare che la tua mente si allontani dai tuoi obiettivi, ad esempio, poiché devi essere più consapevole di ciò che sta accadendo e di dove stai andando.

Svantaggi di correre all'indietro

Uno degli ovvi svantaggi della corsa inversa è che potresti sentirti un po' strano. Anche se la corsa inversa è tra le tendenze degli ultimi anni, la maggior parte delle persone probabilmente ti guarderà in modo un po' strano perché stai correndo in modo "sbagliato". Quindi, se ti preoccupi di ciò che possono pensare gli altri, è meglio correre all’indietro su una pista sportiva o da qualche parte senza il pubblico.

Inoltre, è pericoloso provare a correre all'indietro su una pista o su una strada trafficata. Ma seriamente, la corsa inversa ha un maggiore potenziale di lesioni se non scegli un luogo adatto e guardi dove stai andando.