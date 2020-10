A UN PASSO DAL CONTAGIO – PAURA PER PAPA FRANCESCO CHE HA RISCHIATO DI PRENDERSI IL COVID-19: LO SCORSO 6 OTTOBRE BERGOGLIO HA AVUTO UN INCONTRO FACCIA A FACCIA CON L'ARCIVESCOVO ADOLFO TITO YLLANA, AMBASCIATORE DELLA SANTA SEDE IN AUSTRALIA, RISULTATO POI POSITIVO AL CORONAVIRUS - IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ AUSTRALIANO HA DETTO DI AVER INFORMATO LA SANTA SEDE CHE…

Da "www.liberoquotidiano.it"

papa francesco in udienza senza mascherina 4

Papa Francesco rischia di aver preso il coronavirus. La notizia arriva dall'Australia e non ha ancora ricevuto nessun commento dalla Santa Sede.

Tutto ha inizio quando l'arcivescovo Adolfo Tito Yllana, ambasciatore della Santa Sede in Australia, ha un incontro faccia a faccia con Bergoglio in Vaticano il 6 ottobre scorso, meno di due settimane prima di risultare positivo al Covid-19 in Australia. Le autorità australiane hanno confermato che un diplomatico volato a Sydney il 9 ottobre era risultato positivo al test per il coronavirus ma non hanno rivelato l'identità del diplomatico.

Adolfo Tito Yllana

Lo stesso Dipartimento ha detto che il rischio di infezione era "basso" per le due persone che hanno accompagnato il diplomatico da Sydney a Canberra, un viaggio di 300 Km.

Il Dipartimento della Sanità australiano ha detto in una dichiarazione che "ogni informazione rilevante è già stata notificata alle parti statali internazionali coinvolte". E quindi anche all'entourage di Jorge Maria Bergoglio.

papa francesco in udienza senza mascherina 2 papa francesco in udienza senza mascherina 1 papa francesco in udienza senza mascherina 3