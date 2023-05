A UN PASSO DALLA DOPPIA ESCALATION – A MOSCA SI INCAZZANO PER L’ATTACCO CON I DRONI DI QUESTA MATTINA: “LE ASSICURAZIONI DELLA NATO CHE IL REGIME DI KIEV NON AVREBBE COLPITO IL TERRITORIO RUSSO SI SONO RIVELATE IPOCRITE” – PUTIN: “L’UCRAINA VUOLE TERRORIZZARE I RUSSI. SONO PREOCCUPATO E VEDRÒ COSA FARE” – L’ALTRO PUNTO DI TENSIONE È IL KOSOVO, CON IL PRESIDENTE SERBO CHE MINACCIA UN INTERVENTO E “MAD VLAD” CHE GLI DÀ MANFORTE: “BASTA CON LA FALSA PROPAGANDA. LE FORZE DELLA NATO HANNO PROVOCATO UNA ESCALATION”

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 15

MOSCA, 'LA NATO IPOCRITA SU ATTACCHI DI KIEV IN RUSSIA'

(ANSA) - "Le assicurazioni della Nato che il regime d Kiev non avrebbe colpito in profondità sul territorio russo si sono rivelate completamente ipocrite". Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo dopo gli attacchi con i droni su Mosca di oggi. La Russia, si aggiunge in una nota, "si riserva il diritto di adottare le misure più severe in risosta agli attacchi terroristici di Kiev".

PUTIN, GIORNI FA COLPITA LA SEDE DEGLI 007 MILITARI A KIEV

putin zelensky

(ANSA) - La Russia ha bombardato due o tre giorni fa il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass, dopo che il suo portavoce Dmitry Peskov aveva definito gli attacchi con i droni su Mosca di oggi come una rappresaglia ad un bombardamento russo su un "centro decisionale" a Kiev avvenuto domenica.

PUTIN, KIEV VUOLE TERRORIZZARE I RUSSI, VEDREMO CHE FARE

(ANSA) - L'Ucraina sta cercando di spingere la Russia a una spirale di rappresaglie e di "terrorizzare i russi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo gli attacchi di droni oggi su Mosca. "Sono preoccupato - ha detto Putin, citato dall'agenzia Tass - dai tentativi di provocare una risposta dalla Russia. Vedremo cosa fare a proposito di questo".

kosovo scontri tra serbi e soldati nato a zvecan 1

MOSCA DENUNCIA LA 'FALSA PROPAGANDA' OCCIDENTALE SU KOSOVO

(ANSA) - L'Occidente deve mettere fine alla sua "falsa propaganda" sul Kosovo. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. I Paesi occidentali, aggiunte la portavoce in una dichiarazione pubblicato sul sito del ministero, "devono smettere di imputare gli incidenti in Kosovo ai Serbi disperati che pacificamente, e senza armi in mano, cercano di difendere i loro legittimi diritti e libertà".

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 20

PUTIN, DIFESA ANTIAEREA FUNZIONATO IN MODO SODDISFACENTE

(ANSA) - La difesa antiaerea russa ha funzionato in modo "soddisfacente" durante gli attacchi con i droni di oggi su Mosca, sebbene resti "del lavoro da fare". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass.

MOSCA, 'FORZE NATO IN KOSOVO HANNO PROVOCATO ESCALATION'

(ANSA) - Le forze della Nato in Kosovo hanno agito in modo "non professionale", provocando "una violenza non necessaria" e una "escalation" della situazione. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

