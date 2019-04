A UN PASSO DALLA MORTE - INCIDENTE CHOC IN METROPOLITANA A BETHESDA, NEL MARYLAND, STATI UNITI, DOVE UN NON VEDENTE È CADUTO SUI BINARI POCHI SECONDI PRIMA CHE ARRIVASSE UN TRENO – ALCUNI PRESENTI SI PRECIPITANO A SALVARLO… (VIDEO)

DAGONEWS

Incidente choc in metropolitana a Bethesda, nel Maryland, Stati Uniti, dove un non vedente è caduto sui binari pochi secondi prima che arrivasse un treno.

Come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di sicurezza, fortunatamente alcuni presenti si sono precipitati a metterlo in salvo evitando così la tragedia.

